Marcello Messina torna a Uomini e Donne?/ “Sono uscito dal programma perché…”

Marcello Messina torna nel parterre di Uomini e Donne?

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza e, attualmente, la redazione del programma di Maria De Filippi è impegnata nelle registrazioni di Temptation Island che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 durante l’estate. Come sempre, Uomini e Donne tornerà in onda a settembre con nuovi tronisti e un parterre del trono over in parte rinnovato. Ogni anno, infatti, accanto ai veterani Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, solo per citarne qualcuno, arrivano sempre nuove dame e nuovi cavalieri pronti a mettersi in gioco per trovare l’amore.

Negli scorsi anni, uno dei nuovi volti che aveva conquistato la simpatia del pubblico era stato Marcello Messina che, nel programma, aveva cominciato una storia con Ida Platano che ha poi lasciato il programma con Alessandro Vicinanza. Anche Marcello ha lasciato la trasmissione, ma ora, secondo alcuni rumors, potrebbe tornare. Sarà vero?

Le parole di Marcello Messina

A rispondere alla domanda è stato lo stesso Marcello Messina. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è tornato a parlare della partecipazione a Uomini e Donne nel corso di un’intervista rilasciata Fralof, su Instagram. Dopo la fine della sua ultima storia, attualmente, l’ex cavaliere sta vivendo un momento sereno e, su Uomini e Donne, ha detto:

“Io sono uscito perché avevo una mia necessità personale, perché avevo conosciuto una persona fuori dal programma, se mi chiedi se voglio vivere una storia ora non ce l’ho nemmeno nel pensiero”, ha spiegato Marcello.

