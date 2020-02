Marcello Michisanti/ Uomini e Donne: per lui arriva una 39enne, è la nuova Gemma?

Marcello Michisanti è la versione maschile del trono over di Uomini e Donne? Dopo essere uscito con Gemma Galgani e aver conosciuto altre donne come Barbara De Santi e Simonetta, il cavaliere, nella nuova puntata del dating show di canale 5 si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Simonetta. La conoscenza tra Marcello e Simonetta scatenerà la dura reazione del parterre del trono over con Valentina Autiero che punterà il dito contro il cavaliere reo di non essere realmente interessato ad una donna scegliendo di conoscere donne molto più giovani di lui. Di fronte all’attacco di Valentina Autiero, Marcello perderà la pazienza. “Tu questo problema non te lo devi porre che io con te non ci uscirei mai”, sbotterà Marcello.

MARCELLO MICHISANTI, LA VERSIONE MASCHILE DI GEMMA GALGANI

Nonostante la conoscenza con Simonetta continui, Marcello Michisanti, nel nuovo appuntamento con il trono over, accetterà di conoscere due nuove dame che hanno chiamato la redazione solo per conoscere lui. Alla corte dell’affascinante cavaliere arriveranno così una 50enne e una giovane donna di 39 anni che, naturalmente, farà colpo su Marcello. “Sono qua per te perchè tu mi piaci tantissimo”, dirà la donna. “Attrazione fatale”, commenterà Tina Cipollari che, insieme a Gianni Sperti, esprimerà le proprie perplessità sull’interesse della donna per Marcello a causa della grande differenza d’età. La scelta di Marcello, naturalmente, scatenerà le polemiche in studio con il parterre femminile che si scaglierà contro il cavaliere che, perlò, difenderà la propria decisione portando avanti più conoscenze sperando di trovare l’amore della sua vita.

