Marcello Minenna, arrestato ex direttore Agenzia Dogane e Monopoli/ Covid e mascherine: accusa di corruzione

Marcello Minenna è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì sull’approvvigionamento di mascherine, partita da un caso di traffico di droga. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia e ora l’ex capo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nominato nel 2020 su spinta del Movimento 5 Stelle, è agli arresti domiciliari. Oltre a Minenna, attualmente assessore regionale all’ambiente in Calabria della giunta Occhiuto, figurano tra gli arrestati esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo, un ex parlamentare, che era in carica fino al 2018, ex politici e funzionari, tra cui alcuni di Ausl Romagna e prefettura di Ravenna. Stando a quanto riportato da Domani, sarebbe l’ex parlamentare leghista Gianluca Pini, non più in carica dal 2018. Maroniano, nel 2013 e nel 2017 fu duro avversario di Matteo Salvini contendendogli la segreteria del partito cercando prima di candidarsi contro di lui e poi appoggiando un candidato avversario.

Nel complesso, sono 34 i provvedimenti di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Bologna e dalla Procura di Forlì, con 63 milioni di sequestri. Le accuse riguardano vari episodi di corruzione, ma l’inchiesta è partita da un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì nel gennaio 2020, nei confronti di un sodalizio straniero dedito al traffico di stupefacenti, da cui sono seguite intercettazioni telefoniche. Le indagini hanno consentito di confermare l’ipotesi di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga di un imprenditore forlivese con precedenti penali operante nei settori dell’autotrasporto. Per la Procura, sono emersi “due veri e propri sistemi di illecito arricchimento facenti rispettivamente capo agli universi economici riconducibili in particolare a un imprenditore forlivese e all’ex parlamentare uniti, oltre che da saldi e fiduciari rapporti privati, da vicendevoli interessi finanziari“.

DAL TRAFFICO DI DROGA AL FILONE COVID E MASCHERINE

Per salvaguardare e incrementare i propri interessi finanziari, i due soggetti, secondo la Procura, “hanno reciprocamente posto a disposizione l’uno dell’altro le proprie peculiari capacità di interferenza illecita nei contesti all’interno dei quali si muovevano“. In particolare, l’imprenditore di Forlì “si giovava di importanti conoscenze criminali legate alla malavita albanese e al narcotraffico per approvvigionarsi di denaro da reinvestire in attività formalmente lecite o per acquisto di immobili“. Come riportato da Agi, la Procura evidenzia che “si profilerà chiaramente il pieno coinvolgimento di questo soggetto in un’attività di traffico internazionale di stupefacenti operato in collaborazione con un gruppo criminale armato di origine albanese“. Per quanto riguarda, invece, l’ex parlamentare, questi avrebbe sfruttato le sue conoscenze importanti, maturate proprio grazie al suo incarico, per “garantire la presenza di persone a lui asservite all’interno di diverse istituzioni pubbliche locali e nazionali“, che gli “garantivano la cura dei suoi interessi all’interno dell’amministrazione di appartenenza“.

In questo contesto si inserisce anche il filone su Covid e mascherine. Secondo la Procura, infatti, l’ex parlamentare sarebbe riuscito ad ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici. Sarebbero stati fondamentali i rapporti tra l’ex parlamentare, membri delle forze della polizia, un funzionario della prefettura e appunto i vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli investigatori hanno evidenziato la formazione di una serie di rapporti grazie ai quali l’ex parlamentare avrebbe ottenuto “un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici (attività rispetto alla quale non sussisteva alcuna specifica attitudine aziendale) lucrando così anche sulla crisi pandemica del 2020“. Ma l’indagine ha anche comprovato “rapporti corruttivi tra l’ex parlamentare e appartenenti alle forze di polizia, un funzionario prefettizio e vertici dell’Agenzia delle Dogane“.











