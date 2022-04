Marcello Molfino, ex marito Francesca Barra/ Denunce e condanne per l’hater che…

Marcello Molfino, chi è l’ex marito di Francesca Barra?

Francesca Barra è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino. Dalla loro unione sono nati Emma Angelina, Renato e Greta. Su di lui non si sa praticamente nulla, per volontà dei diretti interessati che probabilmente vogliono tutelare la privacy dello stesso e dei loro figli. Tuttavia c’è una vicenda particolare che accomuna Marcello Molfino, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Nel 2019, a meno di un anno dopo dalla celebrazione delle nozze tra la giornalista e il noto attore, Francesca Barra su Instagram ha svelato di aver perso un bambino. Un momento certamente difficile. Come se non bastasse, l’indomani la coppia ha dovuto affrontare pure l’attacco da parte degli haters online. “Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione – ha detto Francesca Barra in una vecchia intervista a La vita in diretta – viene additata come se avesse fatto chissà cosa“.

Francesca Barra, Marcello Molfino e Claudio Santamaria contro Domenico Leccese

Il caso risale a due anni fa: dopo l’ufficializzazione della relazione tra Francesca Barra e Claudio Santamaria, alcuni haters sul web avevano iniziato a rivolgere insulti sessisti alla giornalista, ‘rea’ di avere avuto dei figli dal precedente matrimonio. C’è chi poi era andato decisamente oltre, augurando anche il male a Francesca Barra e ai suoi figli. E’ il caso dello scatenato funzionario della Regione Basilicata, Domenico Leccese, che chiese l’esame del Dna su Facebook, finendo per essere denunciato. In sua difesa scrisse: “libero di dire la mia e attaccato solo per il mio ruolo da funzionario pubblico”. L’improbabile è stato condannato a un anno e sei mesi dal Tribunale di Potenza. A rendere nota la notizia è stata la stessa Barra, in un post: «Giustizia è stata fatta!», ha scritto su Facebook, precisando che Leccese è stato condannato anche al «risarcimento dei danni nei miei confronti, alla rimozione dei post diffamatori» e al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore Claudio Santamaria (attuale marito di Barra, ndr), e dell’ex marito della giornalista, Marcello Molfino.

