Marcello Mordino, chi è postino di C’è Posta per te?/ L’incontro con Maria De Filippi: “Mi inginocchiai e…”

Maurizio Mordino, chi è il postino di C’è Posta per te: la svolta in carriera con Maria De Filippi

Marcello Mordino, il noto postino di C’è Posta per Te, ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua inconfondibile voce e la sua simpatia. A 70 anni, sposato da 43 anni con Sara e padre di due figli, Alfredo e Federico, uno tecnico nella Formula 1 e l’altro musicista, Mordino è molto di più di un semplice postino televisivo. Conosciuto per le sue emozionanti consegne in tutto il mondo, Mordino è andato fino Los Angeles per invitare il cast di “Beautiful” nel noto programma di Maria De Filippi.

C'è posta per te 2024, 3a puntata/ Diretta e storie: tradimenti e drammi. Luca Argentero ospite

Originario della Sicilia e residente a Palermo, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1978, lavorando per un’emittente locale in un programma chiamato “Io vedo Cts”. Oltre al ruolo di postino, Mordino è un attore che ha recitato in film come “Nati stanchi” e “L’ora legale” insieme a Ficarra e Picone. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2000 quando ha incontrato Maria De Filippi. Come raccontato da Mordino stesso, ha supplicato la conduttrice di dargli la possibilità di interpretare il ruolo del postino.

Sabrina Ferilli: “Volevo una figlia ma non ci sono riuscita…”/ La toccante confessione a C’è posta per te

Maurizio Mordino: “Maria De Filippi? Mi inginocchiai a lei per farmi fare il postino”

“Mi sono inginocchiato davanti a lei e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!”, ha ammesso il postino. Oggi, Mordino è diventato un punto fermo del programma, dove custodisce con cura il suo ruolo. Maurizio ha inoltre svelato che pochissime persone rifiutano gli inviti.

“Entri in modo rispettoso nella casa della gente e noi postini non sappiamo mai il motivo dell’invito, poi ci sono delle persone della redazione che si occupano dei contenuti. È capitato di trovare persone in vestaglia o in pigiama. Non si rifà mai nulla. Se non c’è nessuno, aspettiamo sotto casa finché non arrivano”, il retroscena a Tv Sorrisi e Canzoni.

LA STORIA DI CLARA E SUO MARITO FABIO A C’E’ POSTA PER TE 2024/ Emozioni con il regalo di Sabrina Ferilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA