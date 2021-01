Marcello Mordino/ Un passato da attore per il postino di C’è Posta per Te

Marcello Mordino è noto a tutti come il postino di C’è Posta per Te ma non tutti saranno che l’uomo che da anni da fa spalla alle storie raccontare da Maria de Filippi ha un passato da attore comico e non solo. 65 anni di età, Marcello Mordino ha firmato alcuni programmi ed è stato protagonista di due film anche al cinema ed è per questo che gli addetti al settore lo conoscevano già da tempo. Insieme a Ferruccio Barbera negli anni Ottanta ideò e realizzò uno dei programmi più visti, Io vedo Cts, in cui sceglievano nomi a casa da telefonare alla ricerca di fan pronti a rispondere cantando la sigla del programma. Da lì in poi non sono mancate le occasioni, alcune anche al fianco dei giovanissimi Ficarra e Picone al teatro a Palermo, tanto che poi loro stessi lo hanno voluto nei loro film, Nati Stanchi e L’Ora legale.

Marcello Mordino, chi è? Il postino di C’è Posta per te con un passato da attore

In un’intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi & Canzoni, Marcello Mordino ha parlato del suo ruolo di postino di C’è Posta per te ammettendo che spesso qualcuno gli chiede se è lì come attore o se è tutto vero quello che va in onda ma quando va alla ricerca dei protagonisti sono tante le cose che vengono a galla: “Poi tutti, nessuno escluso, vogliono sapere chi li abbia mandati a chiamare. Noi, per fortuna, non lo sappiamo, quindi non possiamo nemmeno cadere nella tentazione di anticiparlo”. Poi ammette anche che durante le registrazioni del programma, per sette o otto mesi, rimane a disposizione di Maria de Filippi per partire in ogni momento. In quali posti sarà andato in questa nuova edizione?



