MARCELLO NUNZIO DI BALLANDO CON LE STELLE/ E’ nata la figlia Lisa: La mia principessa

Fiocco rosa nella famiglia di Ballando con le Stelle, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci e giugno alla sua quattordicesima edizione. Marcello Nunzio, il ballerino è diventato papà! Un gioia immensa che il maestro di Ballando, che quest’anno si occupa delle coreografie dei ballerini per una notte, ha voluto condividere con tutti i suoi fan e il suo pubblico sui social. Su Instagram, infatti, Marcello ha annunciato la nascita della piccola Lisa ringraziando naturalmente la compagna Anna Martynova. Una gioia immensa condivisa anche dalla padrona di casa Milly Carlucci e da tantissimi colleghi ed amici di Ballando: da Samantha Togni a LucaFavilla fino ad Alessandra Tripoli.

Ballando con le stelle 2019, l’annuncio del ballerino Marcello Nunzio: “È nata Lisa”

“Benvenuta principessa”. Con queste parole Marcello Nunzio ha annunciato la nascita della figlia sui social. Il maestro di Ballando con le stelle è diventato papà, una gioia talmente grande che non è riuscito a contenere e ha voluto condividere con tutto il suo pubblico. “E’ nata Lisa” – prosegue il lungo post del ballerino di Ballando che scrive – “Sei la cosa più bella del mondo…non ci sono parole per descrivere un’emozione così grande! Anna Martynova sei stata una forza della natura! VI AMO IMMENSAMENTE!”. Si tratta di uno dei momenti più belli della vita di ogni uomo: quello di diventare genitore. “La vita mi ha regalato tante cose belle, ma la gioia più grande sta per arrivare!” e “Tra un mese ti potremo stringere finalmente fra le nostre braccia, per ora ci accontentiamo di gioire ad ogni tuo calcetto“ scriveva solo un mese fa in attesa della nascita della piccola Lisa.

Marcello Nuzio e Anna Martynova: la trepidante attesa per l’arrivo della figlia

A pochi giorni dalla nascita della piccola Lisa, Marcello Nunzio ha pubblicato un altro scatto in cui si vede teneramente abbracciato alla figlia. Una foto che ha emozionato i fan accompagnata da una didascalia: “Il momento in cui ti rendi conto di avere tutto ciò di cui hai bisogno…un’amore incondizionato che ti fa piangere di gioia, ti riempie il cuore di emozioni e ti fa toccare il cielo con un dito! VI AMO FOLLEMENTE PRINCIPESSE”. Marcello Nunzio è felicemente legato da circa otto anni alla ballerina Anna Martynova con cui gestisce una scuola di danza.



