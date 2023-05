Marcello Pera: “Intellettualismo di sinistra è pigro”/ “Come può il Pd votare contro il Ponte?”

Marcello Pera, ex presidente del Senato, autore di saggi sull’Occidente e liberalismo, a La Verità fa il punto sulla situazione politica. “Ho visto che proseguono le audizioni per iniziativa di Giorgia Meloni al fine di trovare un testo condiviso. Mi auguro che quanto prima lo si trovi”, dice parlando delle riforme. Dando un occhio alla scena politica, “Vedo una presidente del Consiglio sempre più autorevole, in Italia e fuori. Poi c’è la contestazione della sinistra che continuando ad agitare la bandiera scolorita dell’antifascismo si mostra incapace d’immaginare un programma di governo. Perciò cerca ogni occasione per innescare una manifestazione di protesta o l’altra. È la dimostrazione di grande debolezza”, spiega.

Bonus luce e gas 2023/ Aggiornate le soglie ISEE: ecco i requisiti e a chi spetta

Chi paventa il ritorno del fascismo, secondo Marcello Pera, utilizza “Un’arma sempre più spuntata. Quando la premier va in giro per il mondo e in Europa nessuno si attarda su questi problemi di retroguardia”. Secondo l’esperto, “Il mondo intellettuale di sinistra” è “pigro, incapace di produrre idee nuove e invece molto ripetitivo di formule e parole d’ordine che non hanno seguito nella società civile. Nessuno in Italia si infiamma per la rinascita del fascismo. Ci sono temi ben più concreti. Per esempio, qualche giorno fa al Senato si è parlato del ponte sullo stretto di Messina e mi chiedo come il Pd abbia potuto votare contro una struttura che modernizza e unifica il Paese, liberando la Sicilia dalla condizione insulare”.

Schlein: "Va aumentata la tassazione su casa e successioni"/ "Quella sul lavoro..."

Marcello Pera: “I costi degli affitti un problema ma…”

Secondo Marcello Pera, oggi ha ancora senso parlare di etnia. Come spiega a La Verità, “Sarebbe come dire che una persona che ami la patria e sia perciò un patriota sia necessariamente un suprematista. Non è così. La parola etnia fa riferimento alla storia. Non c’è nulla che riguardi la razza. È come quando, per esempio, si parla, con espressione analoga, di genio italico. È un modo di far riferimento alla caratteristica di un popolo”. Anche sulle cause dell’alluvione non sono mancate polemiche: “In molti dibattiti vedo più ideologia che scienza. Su questi argomenti sappiamo molto poco e tanti scienziati seri come il professor Franco Prodi si affannano a dire che non abbiamo evidenze specifiche forti. Purtroppo questo messaggio di prudenza scientifica non passa perché l’ideologia è prevalente. Oggi l’ecologia è una nuova religione, un atto di fede”.

Bonus casa/ Quando è possibile ricevere incentivi senza ristrutturare?

Un altro fronte di scontro della politica e non solo, riguarda il caro affitti. Eppure, neanche con i precedenti governi gli affitti erano a buon mercato: “Non lo erano neanche allora e le famiglie si sono sempre arrangiate. I costi degli affitti per gli studenti sono un oggettivo problema delle nostre università. Occorrerebbero atenei con degli alloggi, ma questo desiderio si scontra con il fatto che le nostre università costano poco e non offrono molto in termini di servizi”, spiega l’ex presidente del Senato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA