Marcello piange per l’ex fidanzata a Uomini e Donne/ Ida Platano lo consola

Lacrime nello studio di Uomini e Donne. La puntata trasmessa oggi, venerdì 29 ottobre, è stata ricca di emozioni. La scelta di Matteo Fioravanti e Noemi prima e la decisione di Angela e Antonio di lasciare definitivamente il parterre del trono over hanno regalato grandissime emozioni a tutti gli altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Tra i più commossi c’è stato Marcello che non ha trattenuto le lacrime.

Il cavaliere del trono over ammette di essere stato travolto dalle emozioni che lo hanno portato a pensare alla storia con l’ex fidanzato, ma non perchè sia ancora innamorato, ma perchè non è ancora riuscito a vivere dopo l’amore come lo vorrebbe. “Quanto è durata?”, chiede Maria De Filippi. “Tra un lockdown e l’altro”, spiega Marcello. Nonostante la storia sia breve, tuttavia, il ricordo di quelle emozioni sono ancora vive nel cavaliere.

Marcello piange a Uomini e Donne: Tina Cipollari commenta con ironia

Le lacrime e le parole di Marcello scatenanto l’ironia di Tina Cipollari che non crede al cavaliere e gli regala un rotolo di scottex. “Un tempo era per Gemma, ora è per te”, dice la bionda opinionista scatenando le risate del pubblico e degli altri protagonisti.

Mentre Maria De Filippi cambia argomento parlando di Biagio e del rapporto tra Andrea Nicole e Ciprian, Ida Platano mette da parte le incomprensioni che hanno portato alla loro rottura e lo consola.

