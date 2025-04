Marcello Romeo, cantante e conduttore televisivo del programma “Music generation” su 7 Gold, emittente dell’Emilia Romagna, sarà oggi ospite di Mara Venier a Domenica In. La stessa Mara che ha definito “Da sempre la numero 1”, confermando di stimarla molto. Ma chi è Marcello Romeo? Il cantautore è cresciuto a Bologna, città che pullula di arte e soprattutto di musica. Proprio a Bologna, Marcello Romeo è cresciuto circondato dai grandi cantautori, ispirandosi a loro. Negli anni ha stretto amicizie con diversi artisti da un certo calibro, conoscendo Lucio Dalla, Edoardo Bennato e ancora Umberto Tozzi, collaborando spesso con loro.

I primi album, per Marcello Romeo, sono stati pubblicati dalla Irma Records, mentre più avanti si è legato alla casa discografica PMS Studio, pubblicando album nei quali vanta collaborazioni e duetti importanti con grandi artisti. Marcello non è solo un cantautore: spesso, nel corso della sua carriera, ha scritto per altri, ma non finisce qui, perché ha anche realizzato numerosi spettacoli teatrali. Macello Romeo ha affiancato a tutto questo grande percorso nel mondo della musica anche una carriera televisiva sull’emittente “7Gold”. In Emilia Romagna è un personaggio piuttosto conosciuto e apprezzato.

Marcello Romeo, chi è: l’ultimo lavoro dedicato a Lucio Dalla

Uno degli ultimi lavori di Marcello Romeo è Lambretta ’61, una canzone che parla di un amore sincero e travolgente. “La canzone è nata durante una delle tante serate al teatro del Navile, sotto casa di Lucio Dalla, grazie al racconto di Gabriella Musolesi, che ha condiviso con me la storia del suo grande amore” ha raccontato il cantautore. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Marcello ha un amore? Non lo sappiamo: non essendo un personaggio troppo noto, non conosciamo i dettagli della sua vita privata. Sui social si mostra spesso in compagnia di belle donne a non sappiamo se tra queste ci sia un vero amore.