Marcello Sacchetta ad Alessandro Cavallo: “Ti vengo a cercare”/ Dopo Amici 2021…

Marcello Sacchetta è stato fondamentale per la crescita artistica di Alessandro Cavallo come ha raccontato Lorella Cuccarini durante la finalissima del serale di Amici 2021. Il ballerino e coreografo del talent show di Maria De Filippi ha seguito da vicino Alessandro aiutandolo nella preparazione delle varie coreografie. Lezione dopo lezione, Alessandro è riuscito a migliorare sfruttando tutti gli insegnamenti di Marcello che, al termine di un viaggio incredibile sia per gli allievi che per gli stessi professionisti, ha dedicato delle splendide parole di stima e affetto per il ballerino. Dopo la finale, i cinque finalisti hanno festeggiato la fine dell’avventura ad Amici con la produzione, i giudici, gli insegnanti e i professionisti che sono stati al loro fianco sin dal primo giorno. Con tre foto dalle quali traspare il grande affetto che lo lega ad Alessandro, Marcello ha fatto una splendida dedica ad Alessandro.

La dedica di Marcello Sacchetta ad Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo è stato uno dei cinque finalisti del serale di Amici 2021. La sua corsa si è fermata dopo la sfida con Giulia Stabile che ha poi vinto il talent. Il percorso di Alessandro, anche senza vittoria, è stato ricco di emozioni come si evince dalla dedica che gli ha fatto Marcello Sacchetta. “Beh non c’è molto da dire, parlano da sole. Da oggi viaggi per conto tuo dopo tutti questi mesi passati insieme in sala prove. Abbiamo lavorato tanto e ti sei messo sempre in discussione dando tutto te stesso. Non buttare via nulla.. Voglio dirti che sono fiero di te, di quello che sei diventato e di quello che diventerai! Perché sarà così.. altrimenti ti vengo a cercare e a sto giro non ci saranno i plexiglass a dividerci! Bravo Ciccio ti voglio bene”, ha scritto Sacchetta.

