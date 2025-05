Dopo averlo intervistato nel suo podcast, Marcello Sacchetta racconta l’amicizia con Stefano De Martino anche nel salotto di La Volta Buona di Caterina Balivo. Il ballerino ha condiviso anni importanti ad Amici con l’attuale conduttore di Affari Tuoi, anche lui ai tempi impegnato come ballerino professionista nel talent di Canale 5. Nel tempo hanno consolidato il rapporto andando ben oltre la passione e professione condivisa, come testimoniato dalla recente intervista e da quanto raccontato oggi nel talk di Rai Uno.

“Io ci sono sempre stato per Stefano, anche alle 4 del mattino in momenti particolari. Il segreto della nostra amicizia è proprio questo; non avere filtri e sentire ognuno cosa ha da dire in maniera limpida”. Queste le parole di Marcello Sacchetta a proposito dell’amicizia con Stefano De Martino; parole al miele ma anche di grande stima, aspetto alla base del loro rapporto. “C’è tanta stima, si fida di me e forse per questo ci sentiamo così spesso anche per un semplice parere”.

Marcello Sacchetta a La Volta Buona: “Tante esperienze vissute con Stefano De Martino, se il mio telefono potesse parlare…”

I microfoni de La Volta Buona hanno pizzicato anche Stefano De Martino, incalzando il conduttore proprio sul rapporto con Marcello Sacchetta oggi ospite in studio: “Siamo sempre in contatto ed è bello ricordare gli episodi che ci hanno legato in momento in cui non sapevamo ancora bene che cosa fare”. Il ballerino e coreografo ha fatto dunque eco a tali parole aggiungendo anche qualche curioso retroscena, seppur senza entrare nel dettaglio: “E’ stato difficile intervistarlo solo perchè erano tutte cose che già sapevo; ovviamente non abbiamo potuto dire determinate cose, alcuni aneddoti… Se il mio cellulare potesse parlare! Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, tante nudità insieme…”.