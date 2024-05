Marcello Sacchetta attacca Stefano De Martino: “L’ho chiamato, ma non ha più risposto…”/ Che succede?

Amici 2024, Marcello Sacchetta infiamma il caso Stefano De Martino

Sale l’attesa per la semifinale di Amici 2024 e intanto l’ex volto storico del talent show Marcello Sacchetta rompe il silenzio sui rapporti intercorrenti con Stefano De Martino, leggenda tra le icone del programma di Maria De Filippi.

L’occasione che Marcello Sacchetta ha di poter tornare a raccontarsi é un’inedita intervista concessa a La nostra TV, dove il coreografo replica ai quesiti sui rapporti a suo avviso inesistenti con Stefano De Martino. Questo, a fronte di una box che via Instagram stories lo vedeva ammettere di non riuscire più a frequentare da tempo l’ex concorrente ad Amici, Stefano De Martino. Dal momento che quest’ultimo non gli ha mai risposto a fronte di più chiamate.

Quindi, incalzato sulla svolta in negativo e la chiusura dei contatti con Stefano De Martino, Marcello Sacchetta paleserebbe un sentiment di nostalgia dell’ex Amici: “ci sentivamo quasi tutti i giorni -dichiara l’intervistato -, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia -poi ancora prosegue la rivelazione -.lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto”.

Si attende la reaction dell’ex Amici

Così come lo stesso Marcello Sacchetta, poi, dichiara tra le altre affermazioni sul conto del legame con Stefano De Martino che sembra dirsi compromesso, il primo non vorrebbe però giudicare in alcun modo la scelta del distacco dell’ex Amici. Per Marcello Sacchetta i due volti storici di Amici non sono giunti a una lite e la chiusura dei rapporti potrebbe essere dettata dagli impegni delle due parti coinvolte nel caso.

Tuttavia per la ripresa dei contatti tra i due ex Amici non sarà il giudice esterno di Amici 2024 Marcello Sacchetta a fare il primo passo. Si aspetta quindi una reaction di Stefano De Martino per la risoluzione del caso di Amici di Maria De Filippi.

