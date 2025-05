Il palcoscenico è il baricentro della sua passione ma anche la tv, soprattutto negli ultimi anni, è stata il terreno propizio per ulteriori soddisfazioni e tappe professionali; Marcello Sacchetta – classe 1983 – ha iniziato da giovanissimo a mettersi in mostra con il suo talento nella danza collaborando fin da subito con alcuni volti altisonanti della scena. Dai fratelli Peparini a Luca Tommassini, passando per le star internazionali del calibro di David Guetta e Justin Bieber.

Il pubblico televisivo lo ha conosciuto per la prima volta nel 2013 quando è entrato ufficialmente nel cast di Amici come ballerino professionista; diversamente da molti suoi colleghi, Marcello Sacchetta non è passato dai banchi alla promozione tra i ‘grandi’. Il suo talento lo ha portato ad entrare direttamente nel cast dei professionisti; dimostrazione ulteriore della grande stima conquistata nel mondo della danza. Lascia il talent di Canale 5 nel 2021 ma senza strascichi; una scelta rivolta alla voglia di sperimentare anche altre esperienze professionali come un musical. Non a caso, spicca la sua partecipazione in ‘Mare Fuori’, spettacolo teatrale omonimo della celebre serie tv.

Ovviamente anche la vita sentimentale di Marcello Sacchetta non sfugge dalla curiosità incalzante degli appassionati. Proprio ad Amici di Maria De Filippi il suo cuore ha iniziato a battere forte per la collega e attuale compagna Giulia Pauselli. Era il 2013 quando iniziarono ad emergere i primi indizi di un’intesa che andava ben oltre la sintonia nella danza. Da allora, a distanza di oltre 10 anni, non solo è sbocciato l’amore ma hanno anche coronato il sogno di diventare genitori: nel 2022 è nato Romeo, primo figlio e unico figlio della coppia.

“Il figlio è arrivato, ora tocca al matrimonio!”, questa una frase ricorrente tra i fan della coppia ma, a oggi, le nozze non sembrano rientrare nei piani a breve-medio termine di Marcello Sacchetta e la compagna Giulia Pauselli. Proprio qualche tempo fa, ospiti insieme a Verissimo, furono incalzati sul tema di Silvia Toffanin: “Veniamo da un periodo molto impegnativo” – spiegò il ballerino in relazione alla nascita del figlio Romeo e alle responsabilità che subentrano una volta diventati genitori – “Per ora non è una priorità, ma chiaramente non lo escludiamo”.