Aria di crisi per Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli? Fan in apprensione dopo i rumor: “Ecco cosa sta succedendo”.

Spuntano ombre di crisi per Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli e i fan non nascondono la preoccupazione. Entrambi ex protagonisti di Amici seppur con ruoli diversi, hanno sempre riscosso grande attenzione e affetto da parte del pubblico che in questi anni non si è perso nemmeno una tappa del loro rapporto. Sempre attenti a vivere con discrezione il loro rapporto, forse proprio per evitare influenze mediatiche e chiacchiere di gossip di questo genere; eppure, la notizia odierna – come riporta Coming Soon – racconta di un possibile presunto momento difficile per l’amata coppia.

Già in passato Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno dovuto fare i conti con una tortuosa crisi; entrambi hanno ammesso le difficoltà seppur senza mai entrare nei particolari ma, insieme, hanno superato quei momenti. Osservando all’attualità tornano invece le voci di una possibile ricaduta e portano la firma di Deianira Marzano, esperta di gossip.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, i rumor parlano di crisi ma: “Non è finita”

“Nulla di drammatico ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per se stessi”, questo quanto rivelato da Deianira Marzano sui social – come riporta Coming Soon – a proposito della possibile crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Non si tratterebbe dunque di una vera e propria rottura ma comunque di un momento dove la necessità è quella di riflettere, forse per ripartire anche più uniti che mai per il bene del figlio Romeo nato circa 3 anni fa. “Diciamo che non è tutto rose e fiori”, ha aggiunto l’esperta di gossip: “Ma non è finita come qualcuno pensa”.