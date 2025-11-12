Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi? La coppia starebbe vivendo un periodo difficile, secondo le ultime indiscrezioni. Ecco perché

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono una coppia molto nota ai fan di Amici. Lei è stata un’allieva del talent e oggi è una delle ballerine professioniste del programma ma anche volto di Marlù, mentre lui è stato coreografo e conduttore del daytime di Amici per lungo tempo. Da molti anni sono una coppia affiatata e molto amata dal popolo del web, e da poco sono diventati genitori di un bellissimo bambino, Romeo.

È però proprio il popolo del web ad aver notato un cambiamento nella coppia, un distacco abbastanza evidente. Dettagli che un utente del web ha fatto notare anche a Deianira Marzano, chiedendo qualche notizia in più sulla coppia. “Delia, ma tra tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli tutto ok? Non postano foto insieme da un ρo’ e non si mettono like.”, ha scritto l’utente all’esperta di gossip, che ha dunque parlato di momento ‘no’ per la coppia.

“Da quello che mi risulta, tra Marcello e Giulia c’è stato un periodo un po’ teso, – ha fatto sapere Marzano attraverso i suoi social – soprattutto per motivi legati al lavoro e alla gestione del piccolo.” Tuttavia, la coppia non sarebbe a rischio rottura: “Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per sé, senza però una vera rottura. – si legge ancora nell’indiscrezione, che conclude – Diciamo che non è tutto rose e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa.”. Marcello e Giulia starebbero dunque attraversando un momento complicato a causa di alcune problematiche nella gestione della famiglia e del lavoro, cose che avrebbero sollevato qualche discussione nella coppia. Ovviamente, il condizionale è d’obbligo in quanto l’indiscrezione non ha, al momento, la conferma o la smentita dei diretti interessati.