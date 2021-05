Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sposano?/ I due ballerini di Amici pronti..

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sposano? In queste ore è questo il gossip che sta facendo impazzire i protagonisti di Amici. Chi li conosce sa bene che i due collaborano da anni con Maria de Filippi un po’ tenendo le redini del daytime, un po’ occupandosi degli sponsor e poi ballando. Marcello Sacchetta ormai questo ruolo da ballerino lo ha accantonato un po’ mentre la Pauselli è sempre bellissima in ogni suo ruolo e non solo ad Amici visto che spesso la vediamo nel prime time di Canale5 e non solo, pronta a ballare, e quindi cosa manca alla coppia? I due amano viaggiare, si coccolano e si fanno incantevoli dediche sui social ma alla fine sembra che siano pronti anche al grande passo, quello del matrimonio.

Marcello Sacchetta, video con Giulia Pauselli/ "Mi facevo schifo a trattarla così..."

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sposano?

Proprio intervistato da Chi, Marcello Sacchetta ha raccontato di essere pronto per le nozze con Giulia Pauselli e che subito dopo sono pronti anche a mettere su famiglia. I due ballerini hanno già pensato ad un figlio ma non hanno ancora iniziato i lavori, forse aspettano prima il matrimonio e poi passeranno alla fase successiva? Siamo sicuri che i fan saranno lieti per entrambi gli eventi anche se questo potrebbe significare perdere un po’ Giulia da Amici. I due sono fidanzati dal 2016 quando si sono conosciuti e innamorati proprio tra i corridoi di Amici. Lei è una ex concorrente poi collega e ballerina professionista di Amici ed ex flirt di Stefano De Martino, chissà che non sia proprio lui un testimone di nozze…

