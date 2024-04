Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: amicizia finita?/ Il coreografo rompe il silenzio

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: l’amicizia è finita?

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono stati entrambi ballerini professionisti di Amici, hanno anche condotto la fascia del daytime e sono sempre stati molto amici condividendo anche diverso tempo fuori dal programma come documentavano entrambi condividendo contenuti sui rispettivi profili Instagram. Da diverso tempo, però, i fan hanno notato un certo distacco tra il conduttore e il coreografo. Nessuna storia insieme sui social e nessun contenuto che faccia pensare ad un rapporto di amicizia durevole. Incuriositi da quello che è attualmente il rapporto tra i due, i fan hanno rivolto una domanda specifica a Sacchetta.

Dopo aver risposto alla domanda su un eventuale ritorno ad Amici in veste di insegnante, Marcello Sacchetta ha risposto anche a chi gli ha chiesto informazioni sull’amicizia con De Martino svelando di aver smesso di chiamarlo non ricevendo mai una risposta.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono ancora amici? E’ questa la domanda a cui il fidanzato di Giulia Pauselli ha risposto su Instagram. “Se sono ancora amico di Stefano De Martino? Io lo chiamo, lui però non mi risponde più. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”, le parole di Sacchetta.

“Elena D’Amario? Siamo amici, tra noi c’è un rapporto come quello che si ha tra fratelli. Anche se non ti senti da tempo è come se ci fossimo visti due minuti prima“, ha concluso Marcello.











