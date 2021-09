Marcello Sacchetta fuori da Amici/ Parla Maria De Filippi “Ecco cos’è accaduto”

Solo alcuni giorni fa, Marcello Sacchetta annunciava il suo addio ad Amici. Il ballerino, che negli ultimi anni ha lavorato come coreografo nel talent di Canale 5, ha parlato di un addio volontario volto a nuovi progetti da intraprendere. A tornare sull’argomento poche ore fa è stata anche Maria De Filippi. La conduttrice di Amici, in un’intervista su R101 di Maurizio Costanzo (e Carlotta Quadri) nella trasmissione Facciamo finta che, ha raccontato alcuni aneddoti sul talent, parlando anche dell’abbandono di Marcello Sacchetta.

“Quest’anno per il ballo è capitato che Marcello Sacchetta se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita.” ha chiarito subito la De Filippi, confermando la versione già data dal ballerino.

Francesco Porcelluzzi prende il posto di Marcello Sacchetta ad Amici 21

A prendere il posto di Marcello Sacchetta è Francesco Porcelluzzi, che ha partecipato ad Amici nell’edizione 2015/2016. In merito Maria De Filippi ha spiegato com’è arrivata a lui: “Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Io ero molto colpita dalle coreografie che portava un ragazzo, no?, e gli avevo chiesto chi fosse il suo coreografo e questo mi cita un cognome, e il cognome era Porcelluzzi. A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage’. Poi Marcello se ne va, lui faceva tante delle coreografie di Amici, e io dico ‘Chiamiamo questo Porcelluzzi’”. Solo dopo la conduttrice ha scoperto che si trattasse di un suo ex allievo: “In realtà questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo”.

