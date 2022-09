Marcello Sacchetta furioso con i Vip a Nudi per la vita: “Mi sento preso per il c*lo”/ “Non lavoro così!”

Nudi per la vita, Marcello Sacchetta perde la pazienza: “Mi sento preso per il cul*!”

La nuova puntata di Nudi per la vita ritrova il gruppo di vip alle prese con le prove in vista dell’esibizione coreografata durante la quale dovranno rimanere nudi. Marcello Sacchetta ha dunque riportato tutti in sala prove ma, dopo qualche piccolo passo in avanti, il gruppo ha fatto un passo indietro, perdendo concentrazione e mostrandosi poco attenti alle indicazioni del coreografo.

Marcello Sacchetta ha cercato di riportarli all’ordine, rimettendoli in riga visto che ormai manca pochissimo all’esibizione davanti al pubblico, ma il gruppo ha continuato a sorridere e scherzare, prestandogli poca attenzione e causando la sfuriata del ballerino.

Marcello Sacchetta, sfuriata ai vip: “State cazzeggiando!”

Marcello Sacchetta, dopo vari avvertimenti, si è così infuriato e ha dato una strigliata al gruppo di uomini: “Adesso state cazzeggiando e io mi sento preso per il cul*! A me chi lavora così non mi va, quindi rinfrescatevi le idee che io mi rinfresco le mie!” Così il coreografo ha lasciato la sala prove, abbandonando i concorrenti a loro stessi. “Io in sala prove dò il massimo e lo pretendo anche da loro”, ha quindi motivato alle telecamere. Sbollita la rabbia Marcello ha fatto il suo ritorno in sala prove, trovando le scuse del gruppo, pronto a rimettersi al lavoro.

