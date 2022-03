Marcello Sacchetta papà, prima ecografia di Giulia Pauselli/ Video “Musica più bella”

Solo poche settimane fa Marcello Sacchetta, nello studio di Amici 21, annunciava che sarebbe diventato papà. Un fiume di auguri e congratulazioni ha poi invaso il profilo Instagram di Giulia Pauselli, da molti anni ormai compagna del coreografo nonché ballerina professionista del talent di Canale 5. Oggi Giulia festeggia il compleanno e, tra i tanti messaggi di auguri ricevuti, quello più speciale è sicuramente arrivato da Marcello.

D’altronde è un compleanno speciale per la coppia che aspetta il suo primo figlio, ed è stato impreziosito proprio dal video della prima ecografia della Pauselli. Sacchetta ha infatti postato il commovente momento su Instagram, accompagnandolo agli auguri più belli per la sua compagna.

Marcello Sacchetta commosso per la prima ecografia di Giulia Pauselli

“2/3/22 Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato.” ha esordito Marcello Sacchetta nel post pubblicato su Instagram, accompagnato dal video dell’ecografia. Il ballerino e coreografo l’ha dunque ringraziata per averle fatto il dono più grande: “Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto.” Non è mancata la risposta di Giulia al post, tra i tanti commenti di gioia e auguri per la coppia: “L’unica persona al mondo con la quale è stato possibile comporre questo capolavoro”, ha scritto la ballerina.

