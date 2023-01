Marcello Sacchetta/ Sogna un programma come Stefano De Martino, intanto…

Marcello Sacchetta: sulle orme di Stefano De Martino

Marcello Sacchetta, l’ex ballerino professionista di Amici è diventato papà lo scorso agosto. Intervistato da Nuovo Tv ha detto che la nascita di suo figlio Romeo Maria gli ha cambiato la vita in meglio. Il suo percorso è simile a quello di Stefano De Martino che considera suo fratello. Stefano De Martino è oggi conduttore di Rai 2, da due anni accoglie i suoi ospiti al “Bar Stella” in onda in seconda serata. Stefano De Martino ha partecipato ad Amici nel 2009, è stato eliminato in semifinale. L’edizione è stata vinta da Emma Marrone. Negli anni successivi, è diventato ballerino professionista di Amici, poi giudice del talent e ora conduttore televisivo.

Marcello Sacchetta vorrebbe seguire le orme dell’amico per portare il varietà sul piccolo schermo. Sceglierebbe Stefano De Martino come suo compagno di avventura. Marcello Sacchetta è molto grato a Maria De Filippi, tanto da decidere con la compagna ballerina Giulia Pauselli, di chiamare il loro figlio Romeo Maria in omaggio alla presentatrice che gli ha cambiato la vita. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono felici, stanno pensando di allargare la famiglia, la ballerina vorrebbe avere due o tre figli, le manca la pancia.

Marcello Sacchetta ha deciso di lasciare il suo ruolo da ballerino e diventare un presentatore televisivo. Per inseguire il suo sogno, ha abbandonato Amici due anni fa. La decisione è stata rischiosa, perché non aveva piani all’orizzonte. Poi è arrivato il programma “Nudi per la vita” condotto con Mara Maionchi. Il 14 febbraio debutterà su Rai 2, “Non sono una signora”, presentato da Alba Parietti e Marcello Sacchetta potrebbe far parte del cast. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli per il momento non hanno intenzione di sposarsi, ma si stanno regalando la loro prima casa alle porte di Roma.

Sul suo profilo Instagram, Marcello Sacchetta ha postato: “Un’abitazione è fatta con muri e travi; una casa è costruita con amore e sogni” e poi ha aggiunto: “Inutile dire quanti sacrifici ci sono dietro, basta pensare che siamo andati via di casa ancora ragazzi e che nel nostro lavoro niente è mai sicuro per cui ogni singolo mattone rappresenta davvero le fatiche quotidiane che in tanti non si immaginano” e poi ha terminato il pensiero con “Sogniamo in grande ma sempre con i piedi per terra. Non vediamo l’ora di vedere il nostro sogno realizzato.”











