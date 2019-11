Marcello Sacchetta/ Sostituisce Paolo Ciavarro, una carriera alla Stefano De Martino? (Amici 2020)

Marcello Sacchetta affiancherà Lorella Boccia nella conduzione della striscia quotidiana di Amici 2019, in onda su Real Time. Una bella conferma per tutti i fan del noto talent firmato da Maria De Filippi, felici di poter rivedere ancora in video il loro amato beniamino. Il ballerino di recente è stato il protagonista del nuovo promo nel quale è stata annunciata una delle novità più interessante dell’edizione numero diciannove del talent. In particolare, nel video proposto dalla fan page ufficiale, Sacchetta riceve sul telefonino un messaggio con su scritto: “Ci sarà una novità”; disorientato, si rivolge sia agli altri protagonisti della scuola di Canale 5 – restii a rivelargli la verità – sia alla sua fidanzata, Giulia Pauselli, che deve necessariamente mantenere il segreto: “Non mettermi in difficoltà per favore, vai”. La risposta, però, arriva finalmente dalla collega e co-conduttrice di Amici Lorella Boccia, che alal fine della clip rivela: “La novità è che ci sta un nuovo insegnante”.

MARCELLO SACCHETTA: NON SOLO SUPPORTER?

Le novità di Amici 2019 sono l’argomento più discusso sui social e sul piccolo schermo. A meno di un giorno dal debutto della nuova stagione, anche Marcello Sacchetta si è lasciato contagiare dall’entusiasmo e, con un post sui suoi profili social, ha chiesto ai follower cosa si aspettano dalla sua nuova avventura. Il pubblico, naturalmente si è sbizzarrito: c’è chi ha proposto “Rafael come professionista”, chi ha elencato la probabile rosa dei professori. Ma, in seguito all’annuncio di un nuovo insegnante nel cast, c’è stato chi ha proposto che quel ruolo potesse essere affidato proprio a lui. Marcello Sacchetta, lo ricordiamo, a partire da lunedì sarà impegnato a tempo pieno su Real Time per la striscia quotidiana di Amici, un ruolo che potrebbe interferire con una sua eventuale presenza nel cast degli insegnanti. Come reagiranno i suoi fan?

MARCELLO SACCHETTA SUPPORTER E CO-CONDUTTORE

Per il momento, tutti gli ammiratori e le ammiratrici di Marcello Sacchetta dovranno rinunciare al sogno di vederlo, finalmente, dietro al bancone dei professori. Il ballerino partenopeo ha infatti annunciato chiaramente su Instagram che il suo ruolo ad Amici 2019 è quello di supporter, un ruolo nel quale sarà affiancato dall’amica e collega, Lorella Boccia. I tanti internauti, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio nella foto che Marcello Sacchetta ha postato per annunciare il suo ritorno ad Amici. Nello scatto, assieme a lui e Lorella Boccia, manca uno dei volti più amati del format, Paolo Ciavarro. “E Paolo?”, scrive un’internauta su Instagram, “che fine ha fatto?”, aggiunge un’altra. E poi ancora:” È un peccato che non ci sia Paolo – scrive una telespettatrice – però sono contenta che voi due siate stati riconfermati”. Marcello Sacchetta, per il momento, ha scelto di non aggiungere nulla sull’assenza di Ciavarro, lasciando agli utenti la possibilità di formulare le loro ipotesi.



