Marcello Sacchetta, video con Giulia Pauselli/ “Mi facevo schifo a trattarla così…”

Questo video lo girammo l’anno scorso. Per me è molto significativo. Non ho interpretato ma vissuto quel momento coreografico e mi facevo schifo. Durante le prove e la registrazione dicevo a Giulia “amore scusa, tutto bene?” perché stavo male a trattarla così. Siamo artisti e cerchiamo di far passare messaggi attraverso i nostri movimenti, è una grande responsabilità. Vi lascio al filmato con la consapevolezza che non c’è bisogno di farvi la morale.. sapete già! #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne grazie @elyy_guerra e il team di @wittytv e @amiciufficiale per la realizzazione di questo messaggio. Brava amore mio @la_pauselli