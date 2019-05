Marcello Spalletti, morto fratello di Luciano/ Inter vicina al dolore dell’allenatore

«Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello»: è così i canali social dell’Inter questa mattina danno il triste annuncio della morte di Marcello Spalletti, fratello dell’allenatore toscano che all’età di 66 anni lascia prematuramente la famiglia e l’amici. Era maggiore di Luciano ed era molto conosciuto nella sua Empoli non solo per essere fratello di uno degli allenatori più noti della Seria A ma perché spesso protagonista di attività ed eventi legati al mondo del calcio: era un grande tifoso della locale Avane Calcio e nella società giallonera aveva ricoperto praticamente tutti i ruoli.

MORTO IL FRATELLO DI LUCIANO SPALLETTI

L’intera squadra dell’Inter, annessa la società, a pochissimi giorni dai festeggiamenti per la qualificazione alla Champions League raggiunta all’ultimo minuto contro l’Empoli piombano nella tristezza e nel dolore per il lutto occorso al loro mister. Domani si svolgeranno i funerali di Marcello Spalletti proprio ad Avane, frazione di Empoli: in questo momento dunque ogni possibile discussione o logica di mercato, con le dimissioni, l’esonero o il rinnovo del tecnico toscano in casa Inter sono ovviamente e comprensibilmente rimandati a data da destinarsi. Davanti alla morte e al dolore di una persona, il tutto viene prima del pur importante lato tecnico e lavorativo: come certificano i colleghi de Il Tirreno Empoli, Spalletti era molto legato al fratello maggiore e proprio nei giorni scorsi era andato a trovarlo ad Avane per stargli vicino nella fase finale della lunga malattia che lo affliggeva ormai da tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA