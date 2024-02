Marcello Veneziani: “L’amore non è libero, è necessario”/ “L’unico rapporto vero è quello tra uomo e donna”

L’autore, giornalista e analista Marcello Veneziani ha ragionato, nel suo ultimo libero, sul tema dell’amore e delle relazioni, presentati come una necessità. Un tema certamente nuovo per lo scrittore che negli ultimi anni si è concentrato su una spietata critica contro la società, che per certi si ravvisa anche nella sua nuova opera, oltre che in un’intervista rilasciata recentemente per il quotidiano Il Mattino, nella quale è partito dalla festa d’antonomasia per gli innamorati, San Valentino.

La festività dell’amore, infatti, secondo Marcello Veneziani è, senza peli sulla lingua, “stupida, prefabbricata e dalle finalità venali”. Conserva, tuttavia, una certa matrice nobile che “invita a ripensare l’amore e riviverlo con intensità”, scopo certamente utile in una società costantemente martellata “dalla retorica sull’amore”, che ha così “perso senso e profondità. Se si fa generico”, sintetizza, “smette di essere amore”. Un amore, insomma, falso come quello, spiega Marcello Veneziani, “verso il vegetale, l’animale, il silicio, l’artificiale. Quello rivolto al clima, all’aria, al pianeta, al cane, al gatto, all’orso, allo smartphone, agli accessori, al robottino. All’umanità in generale”.

Marcello Veneziani: “Il solo amore possibile è quello tra uomo e donna”

L’amore con la A maiuscola, quello vero, infatti, secondo Marcello Veneziani è un’altra cosa. Non può essere, infatti, “libero, perché la sua legge elementare è il vincolo, spontaneo e inevitabile. Può liberare, ma in sé non è libero, è necessario”, caratteristica talvolta dimenticata e limitata “all’istinto sessuale”. Differentemente, ricorda l’autore citando Maria Zambrano, “l’amore media tra necessità e libertà. Nella libertà farà sentire il peso della necessità e nella necessità introdurrà la libertà”.

Inoltre, l’amore vero secondo Marcello Veneziani, che ci tiene a premettere che “ognuno è libero di amare chi vuole”, non può che essere “quello figlio della biologia, quello tra un uomo e una donna. Finché siamo umani e il principio su cui si fonda ogni società è la riproduzione”, sottolinea, “esiste un solo archetipo d’amore ed è quello naturale”, nonostante, comunque, precisa che esistono “nove gradi d’amore“. Questi, spiega Marcello Veneziani, sono “in rapporto con la vita, con chi ami, con la famiglia, con il mondo, con la sapienza, e poi l’amore patrio, l’amore del fato, l’amor di Dio e l’amore di verità”.











