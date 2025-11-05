Chi è Marcelo Álvarez? Famoso tenore argentino che stasera si esibirà all’Arena di Verona durante Pavarotti 90

Proprio stasera andrà in onda un evento che farà piacere a tutti coloro che non hanno mai dimenticato la grandezza di Luciano Pavarotti, uno dei più grandi tenori della storia musicale internazionale, con quello che viene chiamato Pavarotti 90 e condotto da Michelle Hunziker su Canale5 direttamente dall’Arena di Verona. Tra i tanti ospiti ci sarà anche un famosissimo tenore argentino che saprà sorprendere tutti quanti con la sua potenza vocale.

Si sta parlando di Marcelo Álvarez che è nato appunto in Argentina (più precisamente a Córdoba) e che è stato scoperto da Giuseppe Di Stefano dove lo ha portato in Europa, facendolo scoprire al mondo grazie al suo debutto al teatro La Fenice di Venezia e da quel momento in poi non si è più fermata tanto che si è esibito nei più prestigiosi templi della musica come la Royal Opera House di Londra, il Metropolitan di New York, Opéra National de Paris, il Teatro alla Scala di Milano.

Marcelo Álvarez a Pavarotti 90: cosa si sa della vita privata del tenore

Cosa si sa della vita privata di Marcelo Álvarez? Che con la moglie e il figlio vivono in Italia da anni. Amano stare in compagnia, ama prendersi dei giorni di ferie per dedicarsi ai familiari e alle sue passioni, come la palestra, il cinema e giocare appunto con il figlio. Non si è affatto pentito di aver scelto una carriera più europea piuttosto che americana o giapponese, come ha confessato in un’intervista a OperaClick.

Il suo repertorio è molto vasto e ha interpretato ruoli iconici come quello di Rodolfo in La Bohème, Cavaradossi in Tosca, Radames in Aida, Canio in Pagliacci, Turiddu in Cavalleria Rusticana e chi ne ha più ne metta. La sua discografia conta più di trenta incisioni e da quando ha debuttato all’Arena di Verona nel 1997 non ha più smesso di lavorare e girare per il mondo.

