Marcelo Burlon, casacca Napoli in edizione limitata/ Verrà indossata contro l’Inter

Sono state presentate le nuove maglie per il Napoli firmate dallo stilista argentina Marcelo Burlon. Si tratta di un’edizione a tiratura limitata, così come già accaduto in passato per altre squadre di calcio, come ad esempio la Juventus con Palace, e che sarà prodotta in soli 1000 pezzi. La nuova divisa verrà indossata dalla squadra del Napoli per il big match di domenica prossima, la gara in programma allo stadio San Paolo/Maradona dalle ore 20:45 del 18 aprile, un incontro su cui saranno quindi puntati tutti i riflettori, tenendo conto che in campo vi sarà la capolista Inter, e nel contempo gli azzurri, che cercano un posto in Champions League.

La nuova maglia del Napoli firmata da Marcelo Burlon si chiama Kombat Pro 2021, in collaborazione con la Kappa, e presenta una specie di araba fenice che avvolge le spalle e il collo dei giocatori, una sorta di “marchio” dello stesso creativo sudamericano.

MARCELO BURLON E LA CASACCA DEL NAPOLI: I PREZZI

Decisamente apprezzabile il risultato finale, una divisa totalmente nera per i calciatori (gialla invece per i portieri), con l’uccello di colore verde acqua che troveremo sia sulla parte frontale della casacca quanto sul retro, per un effetto davvero ben riuscito. Marcelo Burlon ha deciso anche di rivisitare il logo della sua casa di abbigliamento “County of Milan), che viene accompagnato da una banda sfumata di grigio lungo i fianchi. I pantaloncini saranno sempre total black con un bordino azzurro richiamante ovviamente il colore della squadra partenopea. Per acquistare il pezzo pregiato bisognerà mettere in preventivo 260 euro per il completo, 150 euro per la maglia e 50 per il pantaloncino. Chi si accontenta potrebbe ripiegare invece sul pallone da 30 euro; presenti inoltre anche le tute, lo zaino, il cappellino e la t-shirt, e chi volesse portarsi a casa il kit completo dovrebbero investire ben 700 euro. “È un atto di amore nei confronti della città – le parole di Burlon descrivendo la sua creazione – della squadra e dei suoi tifosi”.

