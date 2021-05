Marcelo Fuentes, compagno Sofia Bruscoli/ “Il matrimonio è un passo importantissimo”

Marcelo Fuentes è il compagno di Sofia Bruscoli: dopo la crisi, la coppia ha ritrovato la serenità e l’amore grazie alla figlia Nicole. Ed ora è tempo di matrimonio? L’ex tronista di Uomini e Donne ha recentemente annunciato di essere tornato con la conduttrice di Easy Driver dalle pagine del settimanale Nuovo. La coppia dopo il lockdown della scorsa primavera ha vissuto un momento di crisi poi sfociato in una rottura ufficializzata proprio da Sofia sui social. Durante lo scorso inverno però la coppia si è riavvicinata come ha rivelato proprio il tronista cileno: “devo sistemare le cose, anche a livello lavorativo. Sofia sta riprendendo ora con le ospitate e il lavoro sul set. È stato un anno difficile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Se si ricomincia tornerà serenità anche all’interno delle famiglie”.

La pandemia e il lockdown non hanno certo giovato alla coppia e al loro amore visto che l’ex tronista, dopo la breve parentesi televisiva nel dating show di Maria de Filippi, si è lanciato nel settore dello spettacolo fondando una società di eventi.

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli presto sposi?

La pandemia è stata davvero un bruttissimo colpo per Marcelo Fuentes: “il settore è morto. Così mi sono buttato nell’ambito immobiliare per tirare avanti. Tutte tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie”. Per fortuna alla fina la coppia si è ritrovata e hanno deciso, insieme, di riprovarci anche per amore della figlia Nicole. Ora c’è chi parla di matrimonio, anche se l’ex tronista intervistato da palcoscenico.biz ha precisato: “io sono cattolico e il matrimonio è per me un passo importantissimo, faremo anche questo, sia perché amo Sofia, sia per dare una famiglia stabile a Nicole.

Mi piacerebbe andare in luna di miele tutti insieme nel mio paese, il Cile, dal quale manco da dieci anni. Vorrei far conoscere la mia cultura alla mia compagna e alla mia futura figlia, farle conoscere anche la mia lingua, lo spagnolo. Con Sofia ci siamo già organizzati in questo senso, lei si rivolgerà a Nicole in italiano ed io in spagnolo, in modo da farle assimilare subito due lingue”.

