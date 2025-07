Marcelo Fuentes, ex compagno di Sofia Bruscoli: i due si sono lasciati definitivamente nel 2024. Insieme hanno avuto una figlia, Sofia: "Addio perché..."

Dopo dodici anni insieme è arrivato l’addio tra Marcelo Fuentes, ex compagno di Sofia Bruscoli, e la ex modella e presentatrice. I due stavano insieme infatti da più di dieci anni: un rapporto certamente importante anche se carico di discussioni, come ammesso più tardi da Sofia. Nel corso della loro unione, Sofia e Marcelo sono anche diventati genitori di Sofia, oggi un’adolescente. A parlare dell’addio dal suo ex compagno è stata proprio la Bruscoli, che a “Storie di donne al bivio” ha raccontato qualche mese fa: “Dopo dodici anni ci siamo separati, è passato un anno. Abbiamo avuto una figlia, Nicole, ma ora l’amore è alle spalle”.

Nel corso del rapporto con Marcelo Fuentes, Sofia ha vissuto cambiamenti importanti: “Nel 2012 conducevo un programma e stavo sempre fuori: poi ho conosciuto Marcelo” ha raccontato. Con lui è stato subito amore e “dopo un anno di fidanzamento e di relazione, un anno e nove mesi dopo il nostro incontro, è nata Nicole. Sono stati anni molto belli. Quando ho avuto Nicole avevo appena 24 anni e per lei ho deciso di prendermi una pausa dalla tv” ha spiegato ancora.

Marcelo Fuentes, ex compagno di Sofia Bruscoli: “Non andavamo d’accordo”

L’addio tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes è arrivata nel 2024. I due hanno deciso di separarsi per via di diversità e differenze caratteriali: “Non andavamo più d’accordo ma non è stato facile. Ho vissuto l’anno più brutto della mia vita” ha raccontato la conduttrice a “Storie di donne al bivio”. Tra loro, infatti, l’amore non è stato affatto pacifico: tante le differenze caratteriali che li hanno portati spesso allo scontro, come spiegato proprio dalla conduttrice.

Sono state proprio queste differenze estreme a portare i due alla decisione di separarsi, nonostante una decisione non affatto semplice. Nessun tradimento né altro, come ha voluto precisare Sofia, ma solo la volontà di mettere la parola fine ad una storia turbolenta.

