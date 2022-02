Marchesa d’Aragona/ “Al Grande Fratello Vip Totti aspettò per ore Ilary: mi commossi”

MARCHESA D’ARAGONA: DOPO MICHELLE HUNZIKER E TRUSSARDI, IL GOSSIP SU ILARY E TOTTI

Tutti abbiamo appreso della separazione di Michelle e Tommaso.. elegante, discreta.. gli stessi interessati hanno dato personalmente l’annuncio. Ora si parla della “presunta” fine del grande Amore di Ilary e Francesco, e mi piace raccontarvi una piccola porzione di vita vissuta, un bellissimo ricordo che voglio condividere con Voi miei Adorati!

Durante il mio GF Vip 3 mentre ero in studio mi sembro’ di riconoscere, dietro una colonna, una fisionomia tanto cara.. e familiare.. camminavo a passo veloce per rientrare nella Casa, per fare una visita a sorpresa all’Adorato Walter Nudo, e in quel mio incedere frettoloso, avevo poi realizzato che quella persona, avvolta nella penombra, così discreta, che avevo poco prima intravisto, con due splendidi occhi “azzurri e buoni” non era altro che Francesco Totti, che appartato, in silenzio, in Studio aspettava la sua Ilary.. mi commossi e al mio ritorno, durante la pubblicità mi avvicinai ad Ilary, che adoro, e le dissi: Adorata ho visto Francesco.. che emozione grande.. lei mi abbraccio’ e mi sorride..i suoi occhi brillavano come due stelle lucenti.. Alla fine della trasmissione mentre l’autista mi riportava nella magione, prima di uscire dai cancelli di Cinecittà, volsi lo sguardo e mi trovai accanto un Suv nero con Francesco al volante ed Ilary al suo fianco, come due innamorati qualsiasi..

“L’AMORE VA RISPETTATO SEMPRE!”: QUELLA VOLTA CHE VIDI TOTTI AL GF VIP…

Il pensiero che Francesco Totti attendesse tutte quelle ore la sua amata, quasi nascosto ed in silenzio, mi fece comprendere che il Vero Amore e i sentimenti autentici non vanno mai esibiti! Perché l’Amore non ha bisogno di essere pubblicizzato! E soprattutto VA RISPETTATO.. in ogni sua evoluzione e trasformazione..

È chiaro ed inequivocabile che i media si interessino a tutto ciò che accade (per dovere di Cronaca, siamo Giornalisti) ma TRIPLO ORRORE AL CUBO a coloro che pur di apparire dicono la loro in modo inopportuno e gratuito.. QUANTI MORTI DI FAMA, aprono bocca e danno fiato, per elemosinare un po’ di visibilità.. Ma VERGOGNATEVI! Non siete altro che dozzinali sciacalli!

