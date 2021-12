Marchesa d’Aragona/ “Alex Belli una recita parrocchiale, Soleil vive nell’oscuro”

La Marchesa d’Aragona ha commentato live la puntata di ieri del Gf Vip, ospite del programma Gf Vip Party. Le prime parole sono state ovviamente per il triangolo Delia Duran, Alex Belli, Soleil Sorge, che ieri è definitivamente andato in mille pezzi dopo ‘l’espulsione’ dell’attore dalla Casa: “Dire fake è un grande complimento, direi che è come qualcuno che non ha i danari e vorrebbe comprare un’opera d’arte e allora acquista una fotografia che ricorda vagamente questa opera. Qui non siamo neanche a questo livello, siamo nella palude stigia, non convincono nessuno: pessimi attori, di una ‘poraccitudine’ senza fine”. Su Soleil: “Questa ragazza, dotata di un ego gigantesco, non ha ragione di essere. Anche la Ricciarelli ha questo ego ed è deplorevole, ma perlomeno ha un background, è stata una grande cantante, una signora della musica, per cui diciamo che ha qualche carta nel suo modo di essere che potrebbe avere delle scusanti. Io ho scritto su IlSussidiario.net che se il Gf durasse ancora un anno fino a Natale, questi non si schioderebbero, perché dove pensano di andare? Un’occasione così ghiotta quando ricapita! Dovranno portarli via di peso”.

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: “Espulsione per Soleil Sorge!”

Ecco poi un giudizio sul siparietto di Alex Belli, che aveva minacciato nei giorni scorsi di voler abbandonare la Casa: “Ci siamo divertiti a vedere questa performance di Alex che ha dato in escandescenze con una recitazione da sala parrocchiale con strilli. Adorato, Alex: ci sono almeno 25-28 uscite di servizio al GF… Se proprio voleva essere autodefenestrato, perché non se ne è andato? Urla ridicole, poi dopo un’ora e mezza l’abbiamo visto, ahimè, suonare, strimpellare e cantare. Questo è un circo! Questo è lo spettacolo più divertente mai visto! Nessuno si permetta di parlare male degli autori, che fanno il loro lavoro, ma non imbeccano nessuno – ha sottolineato la Marchesa d’Aragona -, loro non c’entrano nulla. Io ho fatto centinaia di trasmissioni e nessun autore si è mai azzardato di dirmi cosa dovessi dire”.

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Alex e Soleil? Non parlo di relazioni fake”

MARCHESA D’ARAGONA: “ALEX BELLI? SAPETE CHE FINE HA FATTO NARCISO…”

Quindi, la Marchesa d’Aragona, è tornata sul triangolo: “È tutto scontato. Delia è deliziosa, l’ho conosciuta. Mi ha fatto un po’ di tenerezza quando è entrata da grande leonessa e dopo trenta secondi è andata via, facendo addirittura i complimenti alla signorina Sorge, che è stata la cosa più deplorevole. Qui stiamo esaminando altri valori… Questo gigantesco ego di una ragazza che si mette in mezzo ad una coppia che ha la sua storia non è un buon esempio, dobbiamo pensare che il Gf lo guardano milioni di persone. Il discorso è più grave: l’ex moglie di Alex Belli ha denunciato il comportamento dell’attore, che in maniera reiterata è stato un traditore seriale. Lei diceva: ‘Sposa sempre noi ragazze straniere perché siamo sole, non abbiamo parentela, e poi fa il bello e il cattivo tempo’”.

Katia Ricciarelli, uscita scomposta sulla Marchesa/ “Adorata? Ma vaffanc*lo…”

Di nuovo su Alex Belli: “Sapete la fine che ha fatto Narciso, a furia di specchiarsi è caduto nel lago… Io ti ho conosciuto Alex, sai fare le tue cose, il tuo lavoro, ma stai dando il peggio di te, io non ti riconosco più. Mi sembra che tu non sappia che pesci prendere, non segui una linea… Soleil è una che non sa dove andare, per partito preso si permette di criticare e offendere, perché ha trovato persone che non hanno spina dorsale. Basterebbe un nanosecondo lì dentro dell’Adorata Marchesa e sarebbe l’apoteosi. Io non voglio essere nuova concorrente, neanche per sogno! Voglio solo entrare in aiuto di questa compagine come una guerriera e andare a difendere tutti dalla Ricciarelli, dalla Sorge che si è permessa di parlare male anche di Sophie, dicendo che è di plastica… Soleil è detestata da tutti, vive nell’oscuro, nel buio, questa ragazza non è amata ed è la cosa più brutta. Ricciarelli insulta tutti, ha asfaltato come una falce la chiunque”.

MARCHESA D’ARAGONA: “SOLEIL ANDAVA ESPULSA”

La Marchesa d’Aragona ha commentato anche l’episodio della presunta bestemmia in inglese di Soleil: “Io l’ho scritto su IlSussidiario.net, Soleil andava espulsa subito dopo aver saputo la data della fine del reality… Hanno espulso per molto meno, non ci sono giustificazioni. Non si può dare l’esempio di una persona che bestemmia e rimane lì, è impossibile! Hanno mandato via per qualche parola in dialetto…”.

Sui suoi preferiti: “Una persona che non perde mai la calma è Carmen Russo, meravigliosa, ma anche il mio Aldo Montano, che ha detto chiaramente che risponde solo a chi gli interessa. Chi vorrei restasse fino alla fine? Francesca assolutamente per la sua veridicità, la conosco personalmente, ha un cuore delizioso (ieri ha abbandonato il gioco ndr). Poi, Aldo, meraviglioso e fantastico, e Manuel, assolutamente. Il bacio con Lulù non so quanto sia vero, non mi convince. Il Gf è il gioco delle coppie, la coppia piace sempre se è autentica”. Quindi ha concluso: “Se entro nella Casa ci divertiamo, non faccio sconti a nessuno! E poi un po’ di educazione e bonton vanno bene, dai”.

