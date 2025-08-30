La Marchesa d'Aragona Del Secco è nobile? Come stanno davvero le cose

La Marchesa d’Aragona Del Secco torna nel salotto di Monica Setta a Storie di donne al bivio, la showgirl che abbiamo visto qualche anno nella casa del Grande Fratello e che ha catturato l’attenzione dei telespettatori anche per via del suo titolo nobiliare, avvolto nel mistero. Ex concorrente anche di Pechino Express, la Marchesa d’Aragona Del Secco ha interessato il pubblico anche per via di un lifting che si sarebbe concessa qualche mese fa e sul quale ha spiegato ai suoi follower come è nata l’idea di sottoporsi all’operazione:

“Senza filtri e senza trucco, ma sapete che io sono molto coraggiosa e molto sicura di me”, ha scritto sui social l’ex gieffina, evidenziando il salto di qualità dopo il ritocchino che si è concessa. “Mi mostro così come sono per farvi venire un po’ di sana invidia”. Ma cosa sappiamo invece del presunto titolo nobiliare che in più occasioni la Marchesa ha sbandierato?

La Marchesa d’Aragona Del Secco è davvero nobile?

In passato la Marchesa d’Aragona Del Secco ha concesso svariate interviste, proponendo delle versioni però diverse riguardo al titolo nobiliare tanto chiacchierato. Dopo aver ammesso di essere nobile in alcune occasioni, la Marchesa d’Aragona si è lasciata andare sul tema:

“C’è chi su questo ha costruito intere carriere ed io ho lasciato che andasse. E’ interessante vedere che le persone si chiedono se sono o non sono Marchesa” ha detto proprio parlando al programma di Monica Setta Storie di donne al bivio. Un tema che non è mai stato del tutto chiaro e probabilmente non lo sarà mai totalmente.

