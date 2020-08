Marchesa d’Aragona “Disperata e in lacrime”/ “Duca George sta male e…”

Duca George sta male. Nelle scorse ore è arrivato il disperato annuncio della Marchesa d’Aragona sui social dopo alcune ore passate in silenzio. A quanto pare l’ex gieffina ed opinionista si è accorta che il suo amato cane era un po’ strano e si comportava in maniera diversa da come fa di solito ed è per questo che ha deciso di correre dal veterinario che non ha fatto altro che confermare i suoi dubbi: l’Azotemia è bassa e sono state subito necessarie delle cure mirate. Adesso la Marchesa spera che per il suo compleanno, il 15 agosto, Duca George possa tornare a casa e festeggiare insieme alle persone che lo amano e che in questi giorni saranno in pena per lui. In particolare, proprio la Marchesa si è detta disperata e senza fiato per questi momenti di tensione e, in particolare, ha deciso di condividere questa sua angoscia con i fan.

DUCA GEORGE STA MALE, LA MARCHESA D’ARAGONA IN CRISI

In un post pubblicato su Instagram, la Marchesa d’Aragona ha rivelato: “Roma Clinica Veterinaria..Abbiamo lasciato Forte dei Marmi per correre a Roma.. #ducageorge👑👑👑 nn era il solito.. appariva debole e assonnato..in questi casi la tempestività è fondamentale.. dalle analisi i valori di Azotemia risultano molto alti ed è stato subito ricoverato per la terapia ottimale..” poi nello stesso post ha spiegato il suo stato d’animo tra “sgomento.. paura.. turbamento.. disperazione.. la voce rotta dal pianto.. “, la stessa con cui ha avvisato i suoi cari a raggiungerla per sostenerla e alla fine dello sfogo chiede una preghiera per lui: “#ilmiotutto affinché il 15 Agosto giorno del suo compleanno 🎂 possa tornare a casa 🏡 vero Adorati?”.



