Marchesa d’Aragona “Il nobile più sexy d’Europa? Principe Carlo”/ “Corteggiarlo? Mai”

“Quando arriva l’attacco invidioso io lo trasformo in lusinga.” A regalare questa perla di saggezza non poteva che essere lei, la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities, la marchesa si è lasciata andare ad inedite rivelazioni ma, prima, ha voluto replicare a chi le ha mosso critiche nei tempo passati. “La mia prerogativa più chiara è che adoro entrare nella fossa dei leoni del circo mediatico a mani nude, perché poi con la favella non so se poi qualcuno riesce a starmi dietro.” ha ammesso l’ex gieffina, che di certo non si lascia intimidire da qualche commento sgradevole. Dalle critiche si è passato a parlare di amore. La marchesa, che è attualmente single, ha svelato chi per lei è il reale più affascinante di tutti.

“Nel suo genere sicuramente Carlo d’Inghilterra.” ha ammesso la Marchesa d’Aragona in diretta radio. Per poi spiegare perché: “È una persona di grande classe, per me lo stile è fondamentale. Certo, lo era ancor di più il principe Filippo.” Non si azzarderebbe però a corteggiarlo: “Ho dei valori molto radicati nel mio dna, non andrei mai a corteggiare un uomo sposato e poi è l’uomo che deve corteggiare”. Dall’amore si conclude poi con la Tv: quali sono i prossimi progetti della Marchesa? “Mi piacerebbe fare un reality proprio sul galateo, lo sto un po’ scrivendo.” ha chiarito.

