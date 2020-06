Marchesa d’Aragona/ “Io nasco nobile, sono baronessa” (Non è la D’Urso)

Pubblicità

La Marchesa d’Aragona ospite dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk di successo presentato da Barbara d’Urso la domenica sera su Canale 5. Per il gran finale di domenica 14 giugno, Carmelita ha pensato bene di invitare anche la Marchesa che ha annunciato la sua presenza negli studi di Cologno Monzese con un messaggio pubblicato su Instagram: “Adorati miei. Vi aspetto domenica 14 Giugno a @livenoneladurso ospite dell’#adoratissima@barbaracarmelitadurso con tanto di hashtag #tuttiincollatiallatv e #lavitaesoltantounaquestionedistile. Del resto non è la prima volta che la Marchesa è ospite della D’Urso; diverse settimane fa Daniela Del Secco, questo il suo vero nome, aveva rilasciato una lunga intervista proprio alla D’Urso rivelando: “i nasco nobile, sono baronessa. In seguito sono diventata Marchesa d’Aragona”. Un lungo racconto in cui la Marchesa aveva rivelato anche alcuni dettagli sulla sua infanzia: “mio padre era un musicista nobile. Appena finita la guerra, dopo aver combattuto in qualità di ufficiale, ha perso tutto. Per sostenere la famiglia si è rimboccato le maniche e ha lavorato per un breve periodo come tranviere. Onore a mio padre”.

Pubblicità

Marchesa d’Aragona: da Pechino Express al GF VIP

Non solo, la Marchesa d’Aragona durante la lunga intervista rilasciata a Barbara D’Urso ha fatto alcune precisazioni sul suo percorso di studi. “Non ho mai fatto l’estetista” – ha detto la Marchesa sottolineando – “sono laureata in Estetologiaall’Università Leonardo Da Vinci di Roma. Ho due centri di medicina estetica e creato una linea di creme”. La Marchesa ha poi smentito le parole del giornalista Riccardo Signoretti che proprio dalla D’Urso aveva detto che la Marchesa non viveva in una grande casa, ma in un semplice bifocale. “Abito in una casa prestigiosa, frequentata da persone di livello” – ha detto la Del Sacco – “tutti sanno dove abito a Roma. Ho due terrazzi e due ulivi, altro che bilocale”. Infine spazio anche alla sua vita privata e sentimentale: “dopo tre anni mio marito ha cominciato a soffrire di paranoia e schizofrenia. Dormiva col coltello sotto il cuscino”. Piaccia o non piaccia, la Marchesa si è sempre dimostrata un personaggio assolutamente originale e mai sopra le righe. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, parlando di sè ha dichiarato: “io sono la Marchesa del popolo, la vicina di casa un po’ più colta che non vuole fare la maestrina dalla penna rossa, ma con soavità ti insegna qualcosa”. La grande popolarità è arrivata qualche anno fa con la sua partecipazione a Pechino Express: “quando mi hanno chiamata mia figlia Ludovica mi ha detto: dici sempre che nelle nostre vene scorre il sangue dei Goti, è il momento di dimostrarlo. E quella notte, insonne, vedevo gli antenati che mi dicevano: “Adorata, lo devi fare”. L’ho fatto e non me ne sono mai pentita”. Infine la Marchesa parlando d’amore non nasconde che le piacerebbe rinnamorarsi ma “solo pazzamente. Ho tre, quattro situazioni al momento: un nobile, un noto scultore… Ma chissà. A me piace l’uomo raffinato, elegante, di ottime maniere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA