Marchesa d’Aragona/ “Isola dei Famosi? Non promuovo Roger ed Estefania”

La Marchesa d’Aragona è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Isola Party”, il format di Mediaset Infinity condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri e dedicato, come suggerisce il nome stesso, al reality show “L’Isola dei Famosi”. In primis, la Marchesa ha rivolto i suoi complimenti al team incaricato della conduzione del programma: “Sono sempre molto attratta dalla spontaneità della mia Adoratissima Ilary Blasi, dall’intelligenza di Nicola Savino, dall’eleganza di Alvin…”.

Esaurita tale premessa, è stato tempo di commentare le dinamiche “isolane”, a cominciare dal litigio tra Clemente Russo e i fratelli Tavassi: “Classe stile ed eleganza hanno preso un biglietto di sola andata e se ne sono andati dall’altra parte del mondo – ha commentato la Marchesa d’Aragona –. Anzi, direi che l’Isola non l’hanno mai sfiorata. Guendalina è una ragazza semplice, adorabile, che io apprezzo e voglio ricordare che quello che conta veramente non sono i danari e i blasoni, ma il buon carattere. Chi perde le staffe non nutre grande simpatia da parte mia. Detto questo, Clemente Russo e sua moglie mi piacciono, sono persone che hanno delle regole”. Chi però in Honduras regala sorrisi a profusione è Carmen Di Pietro: “Lei è una macchietta… Dice sempre ‘mio figlio si innamorerà quando lo dirò io’: Alessandro è un martire! La coppia, anche se mamma-figlio, in un reality è sempre vincente”.

MARCHESA D’ARAGONA: “ROGER ED ESTEFANIA, COPPIA CHE NON MI PIACE”

In seguito, la Marchesa d’Aragona ha spento qualsiasi ipotesi legata a una sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi: “Non la farò mai l’Isola – ha asserito –. Non amo stare sotto il sole, è un reality al quale non parteciperei. Potrei magari accettare, questo sì, il ruolo di special guest all’Isola, per somministrare qualche pillola di bon ton che fece tanto bene ai concorrenti del Grande Fratello Vip nel 2018″. Facendo invece ritorno alle vicissitudini avvenute in Honduras, secondo la Marchesa d’Aragona Roger Balduino “non si è comportato da gran signore, spero che il suo sia un discorso meramente televisivo. Se avesse davvero cancellato la sua precedente storia da un momento all’altro, sarebbe poco elegante. Speriamo che sia una strategia, perché non posso pensare che sia stato così poco elegante nei confronti della sua donna. Anche Estefania Bernal ha un carattere molto particolare: francamente questa coppia non è proprio nelle mie corde, non la promuovo. Tutto ciò che non sento vero e in cui non sento il cuore, non mi piace”.

Frecciate anche a Licia Nunez: “Non è nelle mie corde… È andata a chiedere di essere votata come leader, ribadendo che si trattava di una cosa importante per la sua autostima: non giochiamo con le parole, l’autostima non c’entra niente. Non si può mendicare questo ruolo di leader! Defenestro senza appello e mi piacciono le persone autentiche”. Infine, una battuta su Lory Del Santo e Marco Cucolo: “Li conosco, lui è veramente molto innamorato di Lory e li reputo una coppia inossidabile. Nessuno può scalfire il loro rapporto”.











