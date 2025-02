Una sorpresa nella Casa del Grande Fratello? Potrebbe rientrare in gioco, almeno secondo le indiscrezioni che circolano sul web, una ex conoscenza del reality show: si tratterebbe di Daniela Del Secco d’Aragona, meglio conosciuta dal pubblico – che ha avuto modo di apprezzarla già in passato – come la Marchesa d’Aragona. La Marchesa è stata ospite di “Storie di donne al bivio”, condotto dalla bravissima Monica Setta. Quando la padrona di casa le ha chiesto se fosse vero che è stata contattata per rientrare al GF, lei ha spiegato: “Sì, ho ricevuto molte proposte…”. La Marchesa d’Aragona ha rivelato anche di aver declinato l’offerta di prendere parte a L’Isola dei Famosi: “Penso di aver detto 100 volte di no, questa è stata la numero 101” ha raccontato. Un programma che, a quanto pare, non la interessa minimamente.

Belen Rodriguez troppo magra? Fan allarmati: "Dimagrita..."/ La mamma Veronica: "Sempre stata così"

Daniela Del Secco d’Aragona, comunque, ha specificato che ha apprezzato tutti i reality ai quali ha preso parte in passato, su tutti il Grande Fratello e Pechino Express, al quale ha partecipato in ben tre occasioni. Programmi e viaggi che, la concorrente, ha definito come “un viaggio antropologico prezioso” dal quale è uscita sicuramente più ricca in termini di esperienze e di conoscenza di sé. Veto totale, invece, su L’Isola dei Famosi: la Marchesa si è detta troppo abituata a mangiare bene per pensare di poter partecipare ad un simile reality.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

La Marchesa d’Aragona torna al Grande Fratello? “Se c’è qualcosa di interessante…”

Tornando sul Grande Fratello e sulla richiesta di tornare nella Casa, la Marchesa d’Aragona ha spiegato che ci sta pensando: “Me lo hanno chiesto. Ho parlato sia con il capo progetto che con altri che stimo molto” ha raccontato. L’ex concorrente del reality, però, ha specificato anche che non sarà questo l’anno nel quale prenderà parte al Grande Fratello: “Non c’era nulla di interessante. Vediamo in futuro”.