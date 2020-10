Marchesa d’Aragona vs Patrizia De Blanck lite al GF Vip 2020?/ Dal nodo “Contessa” a Marina Ripa di Meana…

La marchesa Daniela Del Secco d’Aragona si ritroverà faccia a faccia con la contessa Patrizia De Blanck nella nuova puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5. Quella odierna, dunque, si preannuncia essere una puntata ricca di colpi di scena e durante la quale non mancherà la lite nobiliare tra le due donne che ad oggi, seppur a distanza, in queste ultime settimane si sono spesso punzecchiate a loro insaputa. La marchesa e la contessa si erano già scontrate durante la terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel ricordare quell’episodio, durante una chiacchierata con gli altri inquilini, la contessa De Blanck si è rivolta alla marchesa dandole della “fasulla”. Parlando proprio di quell’incontro, la De Blanck ha anche svelato un retroscena finora inedito: “Ho fatto una cosa… Io le ho infilato le unghie nel braccio ma nessuno se ne è accorto”, ha rivelato. La marchesa replicò con un “non mi tocchi!”. Secondo la versione dell’attuale concorrente del GF Vip, inoltre, la Del Secco d’Aragona sarebbe stata la massaggiatrice della sua amica, ,a compianta Marina Ripa di Meana: “Un giorno mi chiamò Marina Ripa di Meana e mi disse ‘C’è la mia massaggiatrice che vende creme, gliene compri una?'”. Quindi Marina le passò al telefono la massaggiatrice che si presentò con voce squillante come Daniela Del Secco. “Poi la vedo trasformata in marchesa d’Aragona”, domandandosi dove avesse preso il titolo.

MARCHESA D’ARAGONA VS CONTESSA DE BLANCK: LITE AL GF VIP?

Ne avrà tante da ridire alla contessa De Blanck, questa sera, la marchesa d’Aragona che potrà finalmente replicare, punto per punto, alle parole di Patrizia dette ai suoi inquilini nei giorni scorsi. In realtà, la Del Secco d’Aragona ha già avuto modo di commentare il comportamento della contessa nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso di una sua recente ospitata a Live Non è la d’Urso. La marchesa non avrebbe affatto gradito il linguaggio usato dalla contessa nella Casa, al punto da commentare in maniera critica: “È un agglomerato di cattivo gusto. Questo modo di parlare scurrile è assolutamente impossibile da sopportare”. In realtà pare proprio che tra le due i rapporti siano tutt’altro che rosei. Già nel salotto domenicale di Barbara d’Urso la marchesa d’Aragona aveva avuto modo di replicare alla versione della contessa De Blanck che l’aveva definita come la massaggiatrice della compianta amica Marina Ripa di Meana: “Trovo veramente molto grave che mettano in bocca delle cose false a Marina Ripa di Meana che è morta. Marina non lo ha mai detto”. Questa sera le due donne riusciranno a chiarirsi definitivamente o assisteremo ad una nuova annunciata lite?



