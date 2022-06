Marchisio: “Milan farà bene anche in Europa”/ “Juve? Si fatica a riconoscere che…”

Ma allora nel calcio non è vero che vince chi non prende gol? “In Italia. In Champions vince chi segna di più, come nelle semifinali. Il calcio ormai si è evoluto. Non basta più lo 0-0”. Anche il Milan, avendo pazienza, è riuscito a tornare a vincere: “Grazie a Maldini che ha seminato bene in questi anni. E, per la storia che ha, farà bene anche in Europa”. Per quanto riguarda la Juve, è stato un anno senza vittorie, ma per il Principino non si può parlare di stagione fallimentare: “Si dice così perché quest’anno dopo un decennio non ha vinto nulla. Come dicevamo prima, l’unica cosa che conta è la vittoria, non il percorso per ottenerla. Si fatica a riconoscere il ciclo lunghissimo di vittorie bianconere”.