Marcia Cibele Aoki, terza moglie Pelé/ “L’amore definitivo della mia vita”

Marcia Cibele Aoki è la terza moglie di Pelé, il leggendario campione brasiliano che ha scritto la storia del calcio e che questa sera sarà al centro dell’attenzione anche dei telespettatori italiani grazie al film che su Canale 5 racconterà la vita di Pelé. Sicuramente O Rei è stato un campione leggendario sui campi da calcio, più tormentate sono state invece le sue vicende in amore.

Come abbiamo già accennato, Marcia Cibele Aoki è la terza moglie di Pelé e il loro matrimonio fece notizia nel mese di luglio 2016, dal momento che il tre volte campione del Mondo andava ormai per i 76 anni, che avrebbe compiuto nel mese di ottobre di quell’anno.

Il settantacinquenne Pelé d’altronde, poco prima di convolare a nozze con Marcia Cibele Aoki, aveva garantito in un’intervista concessa al giornale “O Estado de Sao Paulo” di avere finalmente incontrato in lei “l’amore definitivo” della sua vita. La storia è sicuramente interessante, dal momento che Pelé e Marcia Cibele Aoki si sono conosciuti già negli anni Ottanta, ma si sono messi insieme solamente nel 2010, per poi sposarsi appunto nel 2016.

MARCIA CIBELE AOKI, TERZA MOGLIE PELÉ: LA LORO STORIA

D’altronde dobbiamo anche notare che Marcia Cibele Aoki ha oggi 46 anni, è dunque molto più giovane di Pelé e quando i due si conobbero a New York negli anni Ottanta lei era solamente poco più di una bambina. La vita tuttavia a volte sa essere misteriosa ed affascinante: Pelé e Marcia Cibele Aoki si incontrarono di nuovo nel 2010 in un ascensore di San Paolo, cominciarono a frequentarsi e dal 2012 questa imprenditrice di ben 34 anni più giovane di O Rei è presenza fissa al fianco di Pelé in tutte le uscite pubbliche del campione, leggenda vivente del Brasile (non solo nel calcio).

Sappiamo inoltre che le condizioni di salute di Pelé negli ultimi anni non sono sempre state buone e bisogna dare atto a Marcia Cibele Aoki di essere sempre stata al fianco del compagno e poi del marito anche in ogni ricovero in ospedale di O Rei.

Pelè era già stato sposato prima con Rosemeri Cholbi, da cui ha avuto tre figli – Edinho, Jennifer e Kelly – e in seguito con Assiria Nascimento, che gli ha dato i due gemelli Joshua e Celeste, oltre ad altre relazioni non culminate con le nozze. Il matrimonio con Marcia Cibele Aoki ebbe luogo invece nel mese di luglio 2016 con una cerimonia privata con 120 invitati sul litorale di San Paolo, ispirata al matrimonio del principe William e Kate Middleton. D’altronde, nel repubblicano Brasile se c’è un re si chiama senza dubbio Pelé…



