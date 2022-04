Marcia Perugia Assisi 2022, diretta video streaming corteo pace/ Papa: “Ascoltateli!”

Si svolge oggi la Marcia per la pace Perugia-Assisi 2022. Una marcia straordinaria perché organizzata contro la guerra in Ucraina. Sono centinaia le associazioni, realtà pubbliche e private, istituzioni e oltre 300 città ad aderire alla manifestazione intitolata “Fermatevi! La guerra è una follia“. Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore, afferma: «Chi chiede pace non sono i pacifisti ma le vittime della guerra, e noi siamo il loro megafono». Stavolta la Marcia della pace Perugia Assisi passa per piazza San Pietro, perché Papa Francesco ha fatto suo l’appello contro la guerra. Nessun messaggio scritto, come avvenuto in passato, ma un saluto in diretta dall’Angelus alle decine di migliaia di manifestanti.

Roberto Giachetti: "Ho un tumore"/ Deputato Italia Viva: "Mia vita ribaltata"

«A tutti chiedo di accrescere la preghiera per la pace e di avere il coraggio di dire e di manifestare che la pace è possibile. I leader politici per favore ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non l’escalation del conflitto», l’invito del Santo Padre. «A questo proposito saluto e ringrazio i partecipanti alla Marcia straordinaria Perugia Assisi della pace e della fraternità che si svolge oggi, come pure chi ha aderito ad analoghe manifestazioni in altre città d’Italia», ha aggiunto il Pontefice.

Pfizer, efficacia terza dose vs Omicron 53% dopo 3 mesi/ Studio: "Ora nuovi vaccini"

MARCIA PERUGIA ASSISI 2022, “TOGLIERE PAROLA ALLE ARMI”

A due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, le tante culture e anime pacifiste si ritrovano per essere ascoltati. L’appuntamento è a Perugia, dove si comincia con un minuto di silenzio per tutte le vittime delle guerre. Comincia poi il cammino, dietro lo striscione di apertura del corteo c’è la lunga bandiera arcobaleno con un’altra che riprende i colori dell’Ucraina per ribadire la vicinanza al popolo ucraino. Non ci sono politici, fatta eccezione per Nicola Fratoianni di Si e Angelo Bonelli dei Verdi. «Questa manifestazione è fatta apposta per togliere la parola alle armi e ridarla alla politica. E se la politica la riprenderà in mano ci salveremo, altrimenti sarà un disastro per tutti», il commento di Flavio Lotti. Ma alla marcia della pace Perugia Assisi 2022 ci sono soprattutto coloro che credono da sempre, come don Luigi Ciotti, che non si definisce affezionato della Marcia, ma della pace. Si intrecciano storie e culture diverse per camminare insieme in un percorso che ha il suo arrivo in piazza San Francesco, non come sempre alla Rocca di Assisi.

IMMAGINI AUGURI BUON 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE/ Foto: “la pace e l’Ucraina”

MARCIA PERUGIA ASSISI 2022, DIRETTA E STREAMING VIDEO

Chi non può partecipare alla Marcia della Pace Perugia-Assisi 2022 può seguire in diretta tv e streaming video questa edizione straordinaria. Ad esempio, c’è quella del Tgr Umbria con tre finestre di 30 minuti ciascuna. La copertura è offerta anche da Radio Articolo1, Perlapace.tv, Rai News, La Nuova Ecologia, oltre che sui vari canali YouTube.













© RIPRODUZIONE RISERVATA