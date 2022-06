Marcin Patrzalek, chi è e vita privata/ La vittoria nel 2018 a Tu si que vales e…

Marcin Patrzalek, chi è il vincitore di Tu si que vales del 2018

Marcin Patrzalek ha vinto Tu si que Vales nel 2018. Ha iniziato giovanissimo a suonare la chitarra, grazie al padre che lo ha iscritto ad un corso. E’ stato amore a prima vista e da quel momento il ragazzo si è dedicato completamente allo studio dello strumento. Da quel momento Marcin non ha mai smesso di suonare, continuando a studiare lo strumento. La sua musica è stata notata inizialmente su Youtube, dove con una cover di Toxicity, pezzo dei System of a Down, ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Da li in poi, è stato successo garantito per ogni altro video postato. Ha già pubblicato il suo primo album che si chiama “Hush” e contiene dieci tracce. È lui stesso il compositore dei brani e di due arrangiamenti e altrettanti remix.

Nonostante la giovane età, suona la chitarra acustica, classica, flamenco e jazz, e produce (da autodidatta) anche musica elettronica. In Polonia è stato già decretato vincitore del talent show Must Be The Music Poland. Dopo la vittoria a Tu si que vales, Marcin Patrzalek ha dichiarato di voler utilizzare il montepremi per proseguire gli studi di chitarra in America. La sua tecnica del ‘Percussive fingerstyle’ha conquistato gli spettatori del talent show che hanno premiato il suo talento.

Marcin Patrzalek, la vittoria in un talent show in Polonia e…

Marcin Patrzalek era stato iscritto dal padre ad un corso di chitarra. Nel 2015, appena quindicenne, Marcin aveva vinto un talent show in patria, Must be the music Poland: dopo quella vittoria, per il ragazzo arrivò anche Hush, il primo lavoro discografico. Poi si sono aperte per lui le strade della televisione italiana e da quel momento la sua carriera è stata inarrestabile. La popolarità è arrivata con le cover di alcune canzoni famose pubblicate su Youtube, in particolare ‘Toxicity’, pezzo dei System of a Down con cui ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Suona la chitarra acustica, classica, flamenco e jazz, e produce anche musica elettronica, che studia da solo.

Patrzalek ha un fratello che studia architettura e i suoi genitori hanno lavorato per venti anni in Italia, più precisamente a Roma. Marcin Patrzalek, polacco, ora 18enne, aveva 16 anni quando ha cominciato a rielaborare il brano “Asturias” adattandolo alla chitarra. La giuria di “Tu si que vales“, programma che va in onda su Canale 5 il sabato, ascoltandolo, ne è rimasta meravigliata. Al momento della proclamazione ha dichiarato: “Sono molto felice. Vorrei parlare molto in italiano, ma non posso…“.











