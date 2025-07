Chi è Marco Alloisio, il marito di Gabriella Golia: chirurgo, i due si sono conosciuti e innamorati nel 1991. Sette anni dopo la nascita di Tommaso

L’amore è arrivato nella vita di Gabriella Golia nel 1991, quando ha conosciuto il marito Marco Alloisio, chirurgo. Nato nel 1952 a Milano, aveva quarant’anni quando ha incontrato la showgirl e annunciatrice, innamorandosi di lei. I due si sono fidanzati immediatamente ma solamente nel 2003 sono convolati a nozze. Qualche anno prima, invece, sono diventati genitori di Tommaso. Il marito di Gabriella Golia è un chirurgo, specializzato in oncologia e chirurgica toracico-polmonare. Marco Alloisio ha legato il suo nome al prestigioso Istituto Nazionale dei tumori di Milano ed è stato premiato anche con l’Ambrogino d’oro per i suoi successi professionali e il suo impegno nel mondo della scienza e della ricerca.

Come tutte le coppie, anche Marco e Gabriella hanno vissuto alti e bassi. Qualche anno fa, a Verissimo, lei ha raccontato: “La vita di coppia non è semplice, ci vuole emotività da entrambe le parti e spesso noi donne siamo quelle che si sacrificano di più. Per vivere in due servono dei compromessi e spesso li facciano noi, e ogni tanto diventa tutto un po’ pesante”.

Chi è Tommaso, il figlio di Gabriella Golia: “Ecco cosa mi manca”

Dall’amore tra Gabriella Golia e il marito Marco Alloisio è nato Tommaso. I due sono diventati genitori nel 1998 e sembrerebbe che il rapporto tra il ragazzo e la mamma sia davvero speciale. Parlando proprio di questo, Gabriella ha rivelato: “Mi manca la nostra vita a due, i nostri spazi, i nostri tempi. La giornata insieme, l’uscire con il passeggino, il fare colazione insieme, i giochi, la televisione… Mio figlio vive ancora con noi. È andato a studiare in Svizzera ed è ritornato, anche se comunque ormai è grande” ha raccontato due anni fa Gabriella Golia. Una grande mancanza, dunque, quella del figlio bambino per la Golia: nonostante questo, oggi la ex showgirl si gode ancora il suo ragazzo, che ha 27 anni, e il loro rapporto speciale.