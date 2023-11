Marco Antonio ed Emanuela, Uomini e Donne/ Triangolo con Roberta Di Padua? “Mi sono pentita…”

Marco Antonio ed Emanuela: Roberta Di Padua tra i due

Colpo di scena nella conoscenza tra Marco Antonio ed Emanuela. Dopo aver concesso l’esclusiva ad Emanuela e aver parlato apertamente dei propri sentimenti, di fronte ai dubbi di Emanuela che ammette di essere, probabilmente, un passo indietro, decide di non aspettarla e di guardarsi intorno. Tutto nasce da un filmato registrato nella scorsa puntata in cui Roberta Di Padua, dopo avergli consigliato di non insistere più di tanto con Emanuela, dice: “Mi sono pentita di non averti dato una possibilità“. In studio, Roberta conferma la voglia di conoscere Marco Antonio, ma di non aspettarsi nulla non avendo ricevuto alcun segnale da lui.

In studio, però, le cose cambiano velocemente. Convinto di non voler più correre dietro ad Emanuela dalla quale vorrebbe conferme e rassicurazioni, alla domanda di Maria che gli chiede se abbia voglia di conoscere una signora che ha chiamato la redazione per lui, il cavaliere risponde affermativamente.

Marco Antonio tra Emanuela, Roberta e Federica

Spiazzando tutti, Marco Antonio decide di conoscere Federica e di farla restare. Maria De Filippi, poi, infiamma lo studio. “Con chi balli?” e Marco Antonio risponde Federica scatenando la reazione di Emanuela. “Mi stai provocando?”, chiede la dama mentre il cavaliere, mantenendo la suspance, annuncia di voler conoscere anche Roberta Di Padua con cui, poi, si concede un ballo mentre Emanuela, seduta al proprio posto, assiste alla scena sfogandosi con altre signore del parterre.

Quella che sembrava una coppia destinata a lasciare presto la trasmissione, dunque, comincia ad allontanarsi e, nelle prossime puntate, ci sarà anche un bacio tra Marco Antonio e Roberta.











