Marco Armani e la vita privata lontano dai riflettori: il cantante è sposato con Jenny

Nel corso della sua vita Marco Armani, che oggi farà tappa a Domenica In di Mara Venier, ha vissuto momenti molto speciali e una carriera nella quale si è tolto enormi soddisfazioni. Cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui l’ultima risalente al 1994, ma anche migliaia di dischi venduti e una grande popolarità negli anni ’90.

Alessandro Macario, chi è il marito di Anbeta Toromeni / Una grande privacy e un amore come nelle favole

Della vita privata di Marco Armani invece non si è mai saputo molto, visto che il cantante ha sempre preferito tenere separate la realtà di casa e quella lavorativa: l’artista è sposato con Jenny, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo ma che ha regalato grande serenità e felicità al cantante, che dalla moglie ha avuto anche un figlio. Pare che il frutto dell’amore di Marco Armani e Jenny abbia ereditato dal papà la passione per la musica e dunque non sarebbe sorprendente ritrovarlo sulle scene nei prossimi anni.

Cos’è l’attacco ischemico di Mauro Coruzzi in arte Platinette?/ Cause, sintomi e possibili fattori di rischio

Marco Armani e la sua voglia di musica: in tv era tornato a Ora o mai più

Dopo che la sua carriera ha iniziato a mettere davanti pagine diverse dal successo riscontrato in passato, Marco Armani ha preso parte a svariate trasmissioni televisive, basti ricordare l’avventura a Music Farm e quella più recente a Ora o mai più, nel 2018.

“Mi piacerebbe ancora continuare per un po’ a fare il cantautore. Non è stata un’esperienza fine a se stessa fare ‘Ora o mai più’, dire ci sono ancora e poi scomparire nell’ombra. Spero di sfruttare positivamente questo momento. Ho progetti e ambizioni che spero possano andare oltre il classico passaggio televisivo” ha raccontato nel corso di una intervista concessa al magazine Today nella quale Marco Armani ha manifestato tutta la sua voglia di restare sulle scene per dedicarsi a ciò che sa fare meglio nella vita.

Fabrizio De Andrè, com’è morto il cantautore/ Il calvario della malattia: “Andato via serenamente…”