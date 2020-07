MARCO ARMANI/ Video duetto con Red Canzian sulle note di Uomini soli (Ora o mai più)

Nella domenica pomeriggio di Rai Uno orfana di Mara Venier e della sua Domenica In torna “Ora o mai più“, il programma condotto da Amadeus che ha messo alla prova alcuni cantanti che hanno raggiunto il successo senza però riuscire a consolidarlo nel corso degli anni. Tra gli interpreti in gara nella prima edizione dello show canoro c’è anche Marco Armani, l’artista che conquistò gli italiani con un pezzo che ancora oggi – quando viene trasmesso – dimostra di saper toccare le corde più profonde del pubblico nostrano: “Tu dimmi un cuore ce l’hai”. Per quanto riguarda Marco Armani è chiaro ed evidente che “un cuore ce l’ha”. Basta riascoltare il commento che il cantante ha rilasciato dopo la puntata d’esordio ai microfoni di Rai Uno: “Un vortice di emozioni, il pubblico…mi hanno un po’ riportato indietro nel tempo e mi hanno naturalmente emozionato”.

MARCO ARMANI A ORA O MAI PIU’

Nella prima puntata di Ora o mai più Marco Armani è stato valutato sulla base del brano “Noi due nel mondo e nell’anima” cantato in coppia con Red Canzian. Anche stavolta il suo coach ha scelto un brano dei Pooh, “Uomini soli”. Se nella puntata inaugurale del programma il 3 riservato dal giudice Patty Pravo era apparso un tantino ingeneroso e aveva di fatto compromesso ogni velleità di piazzamento del concorrente, questa volta si può dire che Marco Armani si sia preso una grande rivincita in particolare grazie all’esecuzione di una cover con cameo del coach. La canzone rivisitata è stata: “Yes I know my way” del grande Pino Daniele: un brano che la voce “sabbiosa” di Armani ha saputo giostrare con sapienza. Ne è la prova il terzo posto finale in puntata frutto degli alti voti assegnati dai giudici, tra i quali spicca il 9 assegnato da un’intenditrice come Loredana Bertè.





