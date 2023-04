Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci/ Lei: “è un amore travolgente…”

Federica Panicucci e la storia d’amore con Marco Bacini: “Mi ha letteralmente travolta”

Forse non tutti sanno che dopo la rottura con lo storico marito Mario Fargetta, la showgirl e conduttrice televisiva Federica Panicucci si è legata a Marco Bacini, suo attuale compagno. In seguito al divorzio dal dj e padre dei suoi figli Mattia e Sofia, la presentatrice si è completamente immersa negli impegni lavorativi e professionali, lanciando tra le altre cose il brand Let’s Bubble. In questo contesto avrebbe incontrato per la prima volta l’imprenditore Marco Bacini, milanese classe 1976, proprietario del marchio d’abbigliamento Rude is cool che conta diversi store in moltissimi paesi in Europa e nel mondo.

Ha inoltre collaborato con moltissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui Chiara Ferragni, e viaggia molto spesso per lavoro. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere…”, ha raccontato la Panicucci tempo fa a proposito della storia d’amore con Bacini.

Federica Panicucci: “Io e Marco Bacini? Quando affronti la vita in un certo modo…”

Quando Federica e Marco hanno intrapreso un percorso sentimentale l’una al fianco dell’altro non vi erano alcune certezze. Ma la Panicucci, ovviamente, non si è fatta scoraggiare, lasciandosi trasportare dagli eventi. “Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”, aveva dichiarato in merito alla storia d’amore con Marco Bacini. Quest’ultimo, ricordiamo, è un uomo di affari attivo nel mondo dello spettacolo. Sbirciando il suo profilo social riscopriamo che oltre al lavoro, nella sua vita, c’è anche e soprattutto la sua splendida dolce metà Federica Panicucci, con la quale condivide da anni momenti di quotidianità ed indimenticabili esperienze di vita.

