Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ “E’ una donna unica, fuori dal comune”

Marco Bacini è il compagno di Federica Panicucci, la biondissima conduttrice Mediaset che dopo la pausa di “Mattino Cinque” sarà protagonista in tv con “Natale In Vaticano”, il tradizionale concerto registrato presso l’Aula Paolo VI in Vaticano e giunto quest’anno alla 27° edizione. Un amore importante quello nato tra la conduttrice di Mattino Cinque e l’imprenditore che sono più innamorati che mai. Legati sentimentalmente da circa 4 anni la coppia è pronta al grande passo: il matrimonio. Ad annunciarlo sono stati proprio Marco e Federica ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin: “Ci vogliamo sposare e quando sarà verremo qui a dirvelo”. La conduttrice ha raccontato: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale” e poi ha rivelato: “all’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.

Marco Bacini: “Non avevo conosciuto nessuna così prima di Federica Panicucci”

4 anni d’amore e presto il matrimonio. La storia tra Marco Bacini e Federica Panicucci procede a gonfie vele. Per questo la coppia ha grandi progetti di vita insieme come hanno raccontato ultimamente negli studi televisivi di Verissimo. L’imprenditore del brand “Rude is cool” parlando della sua Federica ha detto: “oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”. Una vera e propria dichiarazione d’amore, anche se all’inizio della loro conoscenza la conduttrice non nasconde che ci sono state delle difficoltà. Oggi è tutto superato visto che la coppia è più unita e innamorata che mai come racconta la stessa Panicucci che precisa: “Marco è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”. Poi la conduttrice ha rivelato un aneddoto davvero molto personale sul compagno Marco: “A mio padre, scomparso un paio di anni fa, Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse che non mi vedova così serena da tempo. E che era felice per me”.

