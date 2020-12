Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ “Ecco perché non ci siamo sposati”

Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci, sarà certamente orgoglioso di vedere oggi la propria amata alla conduzione di un evento importante come il “Concerto di Natale in Vaticano”, programma di Canale 5 che terrà compagnia a milioni di italiani in questa vigilia di Natale. D’altronde, in questi quattro anni insieme, Federica Panicucci e Marco Bacini hanno sempre dimostrato che la condivisione di ogni singolo momento sia il cemento della loro unione, al punto che la presentatrice non ha esitato a definire il manager “la mia metà del cielo“. Ecco che allora non deve sorprendere l’annuncio fatto dalla Panicucci pochi mesi fa in un’intervista al settimanale “Oggi”, in cui dichiarava la voglia di sposarsi con Bacini: “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno“.

MARCO BACINI, COMPAGNO FEDERICA PANICUCCI

Questa dichiarazione risale al mese di marzo, ma le nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini non si sono ancora celebrate. Il sintomo che qualcosa non va tra i due? Assolutamente no. Come ha spiegato di recente al settimanale “Chi” la stessa conduttrice, per loro il matrimonio è soltanto rinviato: “Semplicemente vogliamo attendere che la pandemia giunga al termine. Così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo, senza la necessità di dovere stare a distanza e di indossare la mascherina. Sperando che non ci voglia troppo tempo”. Marco Bacini nel frattempo non perde occasione per far capire a tutti i potenziali spasimanti della Panicucci che per gli altri semplicemente “non ce n’è”. Di recente, ad esempio, ha risposto in maniera piccata ad un follower della compagna, dopo la pubblicazione di un vecchio post che la ritraeva in vacanza ai Caraibi: “Ecco – ha scritto Federica – Oggi vorrei tornare lì, con quel vento tra i capelli e la pelle abbronzata. E fingere che il 2020 non sia mai esistito”. Il commentatore ha preso la palla al balzo: “Ci torniamo appena finisce questo incubo, ma senza Marco”. Secca la risposta di Bacini: “Ho i miei dubbi sul ‘senza Marco’, mentre la mia certezza è che sicuramente ci torneremo senza di lei. Un caro saluto”. La Panicucci ha dimostrato di apprezzare, con tanti cuoricini sotto il commento del compagno.



